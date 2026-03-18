Mercato PSG : Luis Campos déchire l’offre d’Arsenal  

Arsenal envisage de piocher au PSG lors du prochain mercato estival. Mais les dirigeants parisiens refusent l’offre des Gunners.

Mercato PSG : Luis Campos répond cash à Arsenal

Arsenal surveille Khvicha Kvaratskhelia. Mais le PSG n’est pas vendeur. Le club parisien compte sur son ailier géorgien. Le nom de la star circule à Londres pour renforcer l’attaque des Gunners. Le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano a indiqué que le Paris Saint-Germain refuse de vendre son attaquant cet été.

Les dirigeants considèrent le joueur comme un pilier central de leur projet. À 25 ans, Kvaratskhelia brille. Il devient cette saison l’élément le plus dangereux de l’effectif parisien. Ses statistiques impressionnent. 7 buts marqués et 5 passes décisives offertes en 11 rencontres de Ligue des Champions.

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On se souvient tous de sa performance contre Chelsea. Lors de ce huitième de finale aller, son doublé et sa passe décisive ont marqué les esprits. Lors de la manche retour en Angleterre, l’ancien crack de Naples a encore fait trembler les filets. Il sait être décisif quand la pression monte.

Paris veut garder son groupe et souhaite s’appuyer sur ce talent exceptionnel jusqu’en 2029, date de la fin de son engagement actuel. Pour l’état-major, un transfert serait une erreur. Pas question de vendre un joueur en pleine forme. Sa présence reste indispensable pour atteindre le grand objectif du club : soulever à nouveau la Ligue des Champions.

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