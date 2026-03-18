Mercato PSG : Gros coup de Campos, un serial buteur arrive  

Le PSG prépare un troc avec la Juventus. Jonathan David pourrait rejoindre Paris lors du prochain mercato estival pour renforcer l’attaque.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un attaquant de la Juventus

L’été s’annonce bouillant au PSG. Dans l’ombre, les dirigeants explorent plusieurs pistes. Ils veulent offrir à Luis Enrique une ligne d’attaque plus polyvalente et percutante. Un deal se prépare avec la Juventus Turin. Selon La Gazzetta dello Sport, un échange se dessine entre Jonathan David et Randal Kolo Muani.

Jonathan David devient une cible prioritaire pour les pensionnaires du Parc des Princes. L’international canadien brillait en Ligue 1 avant de poser ses valises en Italie. Mais c’est le calvaire qu’il vit à Turin.

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Arrivé à la Juventus avec un statut de star, le Canadien vit une première saison difficile. Il peine à s’adapter au système de jeu turinois. À cause de cet échec, la Vieille Dame envisage déjà son départ lors du prochain mercato. Cette méforme crée une opportunité de transfert idéale pour le Paris Saint-Germain. Luis Campos, le conseiller sportif, connaît parfaitement son profil depuis des années.

De son côté, la Juventus craque pour Randal Kolo Muani. L’attaquant français, actuellement en prêt à Tottenham, figure depuis longtemps sur les tablettes italiennes. Les deux clubs pourraient boucler les négociations dans les prochains mois.

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