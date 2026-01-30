Mercato OM : Accord conclu pour un départ à Marseille !

En cette fin de mercato, la direction de l’OM accélère son opération dégraissage. Elle est d’ailleurs sur le point d’annoncer un nouveau départ en défense. Ulisses Garcia est attendu en Italie.

Mercato : L’OM donne son OK pour un prêt d’Ulisses Garcia à Sassuolo

L’agitation est à son comble à l’Olympique de Marseille. Des tensions sont rapidement apparues suite l’élimination de l’OM en Ligue des champions. Au point où Roberto De Zerbi n’est plus certain de conserver son poste. C’est dans ce contexte tendu que la direction olympienne s’efforce à exfiltrer certains éléments avant la fermeture du mercato.

Le prêt de Neal Maupay au FC Séville a récemment eté officialisé. Et l’OM s’apprête à se séparer d’un autre élément. Ulisses Garcia va passer la deuxième partie de la saison à Sassuolo. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio le confirme, un accord a été trouvé pour son prêt avec option d’achat de 3 millions d’euros.

Une grosse bataille pour arracher sa signature

Cette transaction permet à l’Olympique de Marseille de poursuivre son dégraissage tout en offrant au joueur de retrouver du temps de jeu ailleurs. Ulisses Garcia était en effet en très grande difficulté sous les ordres de De Zerbi. Il n’a disputé que six rencontres avec l’OM cette saison. Sa situation avait alerté de nombreux clubs européens.

Le joueur de 30 ans figurait dans le collimateur du Hellas Vérone, ou encore des Young Boys de Berne. Mais c’est finalement Sassuolo qui est parvenu à rafler. Ulisses Garcia est attendu en Italie pour finaliser les derniers détails de son prêt. L’officialisation ne saurait tarder.

