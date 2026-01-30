INFO: Le PSG connaît son adversaire pour les barrages de LDC

L’UEFA a procédé au tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions ce vendredi à Nyon, au siège de l’institution européenne. Classé 11 après la phase de ligue, le PSG est désormais fixé sur son adversaire pour mars prochain.

Le PSG va affronter l’AS Monaco en barrage de la LDC

L’histoire se répète pour le PSG. Comme l’année dernière, le club de la capitale doit passer par les barrages pour espérer disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et comme l’an passé face au Stade Brestois, le PSG va encore passer par un autre club français à cette étape de la compétition. En effet, le tirage au sort de ce vendredi a sorti une affiche PSG – AS Monaco pour les barrages de la Champions League.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos traque un buteur à 60 M€

À voir

Mercato PSG : Luis Campos traque un buteur à 60 M€

Les hommes de Luis Enrique se rendront à Louis II le 17 ou 18 mars avant de recevoir les Monégasques au Parc des Princes le 24 ou 25 mars. En pleine crise depuis la nomination de Sébastien Pocognoli, l’AS Monaco s’était imposée 1-0 contre le PSG en Ligue 1 en novembre dernier.

Depuis, l’ASM a enchaîné quatre défaites et 1 nul en Ligue 1, mais est parvenu à arracher sa qualification pour les barrages mercredi soir grâce à son nul (0-0) contre la Juventus Turin. Ce qui lui a permis de comptabiliser 10 points à l’issue de la phase de ligue.

Thiago Scuro réagi au tirage des barrages de la LDC

Ce vendredi, l’AS Monaco a hérité du Paris Saint-Germain à l’occasion du tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. Au micro de Canal +, le directeur général monégasque, Thiago Scuro, a livré sa première réaction.

Lisez aussi : PSG : Une clause secrète pour le départ de Luis Enrique !

À voir

OM : Ça dégénère entre Medhi Benatia et le vestiaire !

« Pour moi, c’est positif pour le football français, on va avoir deux belles soirées. C’est aussi un moment spécial pour nous de défier le Paris Saint-Germain en barrages, j’espère qu’on va être prêts pour cette confrontation. On connaît bien le PSG, c’est très difficile de jouer contre eux, c’est le tenant du titre. Ce n’est pas facile, mais il faut travailler pour avoir une bonne préparation pour les deux matchs », a commenté le dirigeant de l’ASM.

Lire la suite sur le PSG

Révélation : Luis Enrique tout proche de quitter le PSG

Mercato PSG : Pour Kang-In Lee, la décision est enfin tombée

Le point du PSG sur la blessure de Khvicha Kvaratskhelia !

À voir

Mercato ASSE : Officiel, une recrue signe avant Montanier