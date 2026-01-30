Mercato ASSE : Kanté enrôlé, Baouf s’éloigne !

Alors que l’ASSE a enregistré sa première signature hivernale, au milieu, une piste en défenseur est refroidie.

L’ASSE s’offre d’Abdoulaye Kanté en renfort au milieu

L’ASSE officialisé le prêt d’Abdoulaye Kanté, ce vendredi. Il est la première recrue des Verts cet hiver. Son arrivée vient combler un manque dans l’entrejeu stéphanois, en l’absence de Pierre Ekwah (en dissidence) et de Mahmoud Jaber (blessé).

Selon les explications de Loïc Perrin (directeur sportif), son profil correspond parfaitement à ce dont l’équipe avait besoin. « Abdoulaye connaît bien notre championnat et nous apporte un profil de milieu défensif que l’on recherchait, celui d’un joueur qui aime récupérer des ballons. C’est un jeune élément, certes, mais capable d’apporter son expérience », a-t-il souligné.

Mercato : Ismaël Baouf intéresse l’AS Saint-Etienne

La deuxième priorité de l’AS Saint-Etienne reste l’arrivée d’un défenseur central. Il y a urgence à ce poste, à la suite de l’absence de Maxime Bernauer (saison terminée) et de la rechute de Chico Lamba (adducteurs) samedi dernier, à Reims.

A trois jours de la fin du mercato, Peuple-Vert confirme l’intérêt du club stéphanois pour Ismaël Baouf. Kilmer Sports Ventures s’est renseigné sur la situation contractuelle du défenseur de SC Cambuur. Mais aucune négociation n’a été initiée, encore moins une offre concrète, comme l’apprend le média spécialisé.

Le défenseur marocain veut finir la saison aux Pays-Bas

Les dirigeants de l’ASSE semblent contrariés par la position de l’international U20 marocain. D’après, les informations en provenance des Pays-Bas, il n’est pas enclin à quitter le SC Cambuur en pleine saison. Surtout qu’il est titulaire avec ce club en deuxième division néerlandaise. Titularisé à 14 reprises en autant de matchs disputés cette saison, Ismaël Baouf a marqué 3 buts et a délivré 1 passe décisive. Ce qui est remarquable pour un arrière.

La cellule de recrutement de l’AS Saint-Etienne a coché d’autres noms sur sa short-list. KSV a donc des alternatives au dossier du natif de Charleroi (Belgique), notamment la piste Loïc Williams de Getafe.

