OL : Endrick atteint ses premiers objectifs avec Lyon

Endrick a déjà atteint ses deux premiers objectifs, en deux mois et demi après son arrivée à l’OL. De ce fait, ses détracteurs estiment qu’il pourrait négliger les objectifs du club.

OL : Endrick retrouve du temps de jeu et aussi la sélection du Brésil

Endrick a accepté son prêt du Real Madrid à l’OL, afin de relancer sa carrière qui avait pris du plomb dans l’aile en Espagne. Il avait également un deuxième agenda connu de tous, à savoir son retour en sélection du Brésil. Et depuis, lundi, cet autre objectif est atteint.

Le jeune attaquant a été sélectionné par Carlo Ancelotti pour les deux prochains matchs amicaux de la Seleção, contre la France (26 mars) et la Croatie (1er avril). Cela, un an après sa dernière sélection.

Mais ce n’est pas tout, il reste un dernier objectif à Endrick : figurer sur la liste définitive de l’équipe du Brésil pour la Coupe du monde 2026.

Le Brésilien séduit Ancelotti par ses performances avec Lyon

Il faut noter que l’international Brésilien (14 élections) a réussi à attirer l’attention de Carlo Ancelotti grâce à ses performances avec l’Olympique Lyonnais.

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Arrivé avec son statut de star, l’attaquant de 19 ans a pris immédiatement sa place au sein de l’équipe de Paulo Fonseca. Mais pas seulement ! Il a été performant tout de suite, avec un triplé contre le FC Metz (5-2) et deux passes décisives à Marseille lors de l’Olympico.

Elu joueur du mois de janvier 2026, le nouveau numéro 9 de l’OL a été aussi décisif lors de son premier match en Ligue Europa. Il a été l’auteur du but égalisateur contre le Celta à Vigo (1-1, 87e). En 12 matchs disputés sous le maillot de Lyon, toutes compétitions confondues, Endrick a marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives.

Tourre : « C’est bon pour le Mondial, Endrick va jouer avec le frein à main »

Toutefois, les détracteurs du joueur du Real Madrid lui font un procès d’intention. Selon le journlaiste Jean-Louis Tourre, dans l’After Foot, il a déjà atteint ses objectifs et ne va probablement plus se donner à fond pour les objectifs du club rhodanien.

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« Endrick se sent au-dessus de l’OL, parce que prêté par le Real Madrid. Il se dit dans sa tête que c’est bon pour la Coupe du monde et il va jouer un peu avec le frein à main », a-t-il commenté sur RMC.

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