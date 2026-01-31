FLASH Mercato : Une grosse star italienne débarque à Paris !

Comme son voisin PSG au début de l’ère QSI, le Paris FC est tout aussi ambitieux. Revenu dans l’élite du football français, le promu parisien compte bien y demeurer longtemps. Dans cette optique, les dirigeants ne lésinent pas sur les moyens pour renforcer qualitativement l’effectif de Stéphane Gilli. Une star italienne serait ainsi proche de poser ses valises dans la capitale.

Mercato : Le Paris FC s’offre un grand attaquant

À la recherche d’un grand numéro 9 cet hiver et après plusieurs échecs, notamment Sidiki Chérif, Ludovic Ajorque, Edin Dzeko, Neal Maupay, le Paris FC serait sur le point de recruter un grand nom du football européen, l’Italien Ciro Immobile, qui aura 36 ans en février.

Comme annoncé vendredi soir par Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, une information confirmée par le journal Le Parisien, un accord aurait été trouvé entre l’actuel 14e de Ligue 1 et la direction de Bologne pour Immobile. Il ne manquerait plus que le feu vert du joueur, avant la traditionnelle visite médicale.

« Information exclusive confirmée : Ciro Immobile va rejoindre le Paris FC en provenance de Bologne ! L’offre et le contrat définitifs ont également été acceptés par Immobile, la signature du contrat étant prévue après la visite médicale. C’est parti », indique le journaliste italien sur Twitter.

De son côté, le quotidien régional rapporte que « si tout n’est pas encore totalement réglé, la signature d’Immobile devrait être finalisée durant le week-end après sa visite médicale. Une étape importante puisqu’il a été blessé à la cuisse lors de la 1re journée et n’a pu disputer que six matchs de série A depuis son retour en décembre. »

L’expérimenté international italien devrait s’engager avec le Paris FC jusqu’en juin 2027, selon Nicolo Schira, qui précise que le joueur pourrait être libéré de ses derniers mois de contrat pour arriver gratuitement à Paris. C’est donc une opération à moindre coût pour le club francilien qui tentera de relancer l’avant-centre peu utilisé et longtemps blessé après son arrivée à Bologne l’été dernier.

