OL : Un excellent mercato d’été qui fait toute la différence

Premier de la Ligue Europa, sans Endrick, l’OL se vante de son mercato d’été de qualité.

L’OL, 1er de Ligue Europa et au pied du podium en Ligue 1

L’OL est qualifié directement pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Le club rhodanien avait décroché sa place dans le Top 8, avant la dernière journée de la phase de Ligue et le match contre le PAOK Salonique (4-2). Grâce à une 7e victoire en 8 matchs, Lyon a fini en tête de la poule unique, juste devant Aston Villa.

L’équipe de Paulo Fonseca possède la meilleure attaque avec 18 buts, et la deuxième meilleure défense avec 5 buts concédés, derrière Fribourg (4 buts encaissés).

En Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est 4e, à deux points du podium, avant le coup d’envoi de la 20e journée. Les Gones sont donc en course pour une place qualificative pour Ligue des champions 2026-2027. En Coupe de France, ils affronteront Laval en 8es de finale à Décines, le mercredi 4 février.

Louis-Jean se félicite de l’incroyable mercato de l’OL

Selon le constat de Matthieu Louis-Jean (Directeur sportif), l’OL doit son exploit en coupe d’Europe et sa bonne campagne en championnat à son recrutement estival réussi. Il estime avoir trouvé les bons joueurs au poste qu’il faut, après les départs d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Georges Mikautadze et Lucas Perri.

« On savait qu’on avait perdu du talent dans l’équipe avec les départs de la saison dernière. Cependant, on savait que les joueurs qui allaient arriver allaient amener un état d’esprit très fort. Je pense qu’on est heureux de ce qu’on peut voir sur le terrain. Lyon est agréable à voir jouer, on produit du jeu », a-t-il expliqué, tout en se félicitant de ses choix payant sur le marché des transferts.

« On avait travaillé pour essayer d’avoir un collectif fort. Et depuis le début de la pré-saison, on avait vu les prémices de ça. On a recruté des joueurs qui allaient être importants collectivement », a-t-il souligné, avant de faire un clin d’œil à Paulo Fonseca : « On a un coach formidable, qui est de très haut niveau. Ses plans de jeu sont exceptionnels ».

Greif, Kluivert, Morton, Moreira, Karabec, Sulc… portent Lyon

Pour rappel, l’Olympique Lyonnais a recruté Dominik Greif au poste de gardien de but, à la place de Lucas Perri transféré à Leeds United.

En défense, Ruben Kluivert et Hans Hateboer (32 ans) sont arrivés en renfort l’été dernier. Au milieu Tyler Morton a débarqué de Liverpool, avec son impact physique et son expérience. Sur le plan offensif, Lyon a recruté Adam Karabec, Pavel Sulc, Afonso Moreira et Rachid Ghezzal lors du mercato d’été.

Le gros coup Endrick !

Louis-Jean a poursuivi le renforcement des Gones cet hiver, avec le gros coup Endrick. L’attaquant en provenance du Real Madrid a déjà marqué 4 buts et délivré 1 passe décisive en 3 matchs disputés en Ligue 1 et en coupe de France.

Le Brésilien est suivi à Lyon par Noah Nartey (20 ans), un milieu offensif très prometteur, recruté à Brondby au Danemark. L’OL pourra compter sur le buteur brésilien et le talentueux Danois en Ligue Europa, en mars prochain.

