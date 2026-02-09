Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Greenwood !

Méconnaissable lors du Classique PSG-OM, Mason Greenwood pourrait changer de club au terme de la saison. Une somme de 90 millions d’euros se prépare pour son transfert.

Mercato OM : Mason Greenwood, une bataille pour son retour en Angleterre

Mason Greenwood est complétement passé à côté de son match dimanche face au Paris Saint-Germain. Il a été transparent en attaque et coupable d’un laxisme défensif lors de la large défaite de l’OM (5-0) au Parc des princes. L’attaquant anglais demeure, malgré ce revers, le principal atout offensif des Phocéens.

Ses statistiques – 22 buts en 32 matchs – le prouvent. Ces performances font de lui un joueur très courtisé sur le marché des transferts, y compris dans son pays d’origine. La Premier League n’exclut plus son retour, peu importe son passée d’homme violent. En plus de Manchester United qui tente de le récupérer, deux autres clubs anglais s’invitent dans la danse.

Tottenham et Liverpool prêt à mettre le prix pour son transfert

Le média Fichajes indique que Tottenham et Liverpool suivent aussi de très près l’évolution Mason Greenwood à Marseille. Ces deux cadors anglais seraient prêts à aligner une somme de 90 millions d’euros pour convaincre l’OM de céder son « grantatakan » l’été prochain. Une telle serait difficile à refuser pour l’Olympique de Marseille.

La perte d’un tel joueur serait un coup dur sur le plan sportif. Mais le gain financier serait colossal. Aucune décision n’a été prise pour l’instant. Les Olympiens savent que le maintien de Greenwood dépendra d’une qualification en Ligue des Champions. Cet objectif est dorénavant menacé.

Les Olympiens ont quitté le podium suite à leur revers face au PSG. Ils sont désormais 4es du championnat, avec trois points de retard sur Lyon (3e).

