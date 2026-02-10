PSG-OM : Scandale des tifos, une décision officielle tombe

Le PSG risque de lourdes sanctions suite aux récents débordements observés dans les tribunes du Parc des princes. Une première décision officielle vient de tomber.

PSG : La provocation contre l’OM a franchi la ligne rouge

Le Paris Saint-Germain a infligé dimanche une correction à l’Olympique de Marseille. Les hommes de Luis Enrique ont remporté ce Classique avec un score sans appel (5-0). Cette démonstration de force du PSG laisse cependant place à une vive polémique.

Lire aussi PSG-OM : Déjà un premier scandale dans ce Classique ?

À voir

Stade Rennais : Un plan B déjà prêt si Franck Haise refuse

Ce sont les banderoles et chants injurieux déployés au Parc des princes qui occupent le terrain médiatique. L’affaire a pris une tournure déplorable avec l’implication directe de la société DPD. Un tifo utilisait l’image de l’entreprise pour qualifier les supporters marseillais de « livreurs ». La réaction de la filiale du groupe La Poste n’a pas tardé.

La DPD réplique et dénonce un détournement de son image

DPD France a publié un communiqué pour dénoncer un détournement « blessant » de son identité visuelle. La société affirme que ces provocations s’opposent radicalement à « ses valeurs de respect et d’inclusion sociale ».

Notons que le Paris SG s’expose à de lourdes sanctions, allant de l’amende aux fermetures partielles de tribunes. L’enquête est en cours pour situer les responsabilités. Le verdict final sera scruté de très près.

Lire la suite sur le PSG :

PSG : Luis Enrique lâche une punchline sur son avenir

Mercato Paris SG : 60M€ ! Campos à l’affût du nouveau Drogba

À voir

Ça chauffe à l’OM : Balerdi en danger, décision imminente !

Mercato Paris SG : C’est confirmé, un attaquant attendu à Paris