Stade Rennais : Un plan B déjà prêt si Franck Haise refuse

La direction du Stade Rennais a placé Franck Haise en haut de sa liste pour remplacer Habib Beye limogé. Elle explore néanmoins d’autres alternatives en coulisses, dont celle menant à un certain Patrick Vieira.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise en pole position, mais…

Le Stade Rennais a pris une décision radicale ce lundi. Habib Beye a été limogé. La dernière défaite face au RC Lens (3-1) lui a été fatale. Les dirigeants bretons travaillent dorénavant sur sa succession.

Franck Haise apparaît comme la priorité pour reprendre les rênes de l’équipe première. Le technicien normand est libre de tout engagement depuis son départ de l’OGC Nice. Et il ne cache pas son désir de revenir dans une institution qu’il connaît bien. Il a exercé autrefois au sein du centre de formation rennais.

Les négociations se poursuivent en vue d’entériner son arrivée à Rennes. Sauf que l’accord entre Franck Haise et Stade Rennais n’est pas encore acté. Cela pousse les dirigeants du SRFC à assurer leurs arrières. La prudence est de mise au Roazhon Park, où plusieurs alternatives sont déjà étudiées.

Le nom de Patrick Vieira circule également à Rennes

L’Équipe le confirme, plusieurs autres profils sont surveillés de près par les responsables du Stade Rennais. Parmi ceux-ci, le nom de Patrick Vieira circule avec insistance. L’ancien international tricolore est actuellement disponible sur le marché après son départ du Genoa.

Les pistes menant à Laurent Blanc ou encore au jeune prodige Will Still sont aussi évoquées. Plus surprenant, la direction du SRFC n’écarte pas la possibilité de solliciter les services de Didier Digard, officiant actuellement au Havre. Alexandre Dujeux d’Angers serait lui-aussi sur cette liste de secours. Les jours à venir seront très mouvementés à Rennes.

