OL – Lens : Greif ou Descamps ? Le choix de Fonseca est fait

L’entraîneur de l’OL a déjà fait son choix pour le gardien de but qu’il compte aligner contre le RC Lens en coupe de France, ce jeudi. Mais il ne l’a pas dévoilé aux médias.

Greif ou Descamps pour OL-RC Lens ? Fonseca préfère garder le suspense

Qui de Dominik Greif ou Rémy Descamps sera le gardien de l’OL face au RC Lens, en quarts de finale de la coupe de France, ce jeudi (20h10) ? La question a été posée à Paulo Fonseca en conférence de presse d’avant-match. Mais elle n’a pas eu de réponse claire.

Le coach des Gones a préféré laisser planer l’incertitude jusqu’au match. « Mon choix est fait, oui. Mais je ne dirai rien avant le match », a-t-il glissé avec le sourire.

Doublure de Dominik Greif en Ligue 1, Rémy Descamps est plutôt le portier titulaire en coupe de France. C’est lui qui a disputé les matchs contre le FC Saint-Cyr Collonges (3-0), le LOSC (2-1) et le Stade Lavallois (2-0) aux tours précédents. C’est donc grâce au gardien français que l’Olympique Lyonnais a atteint les quarts de finale.

Rémy Descamps parti pour enchaîner en coupe de France

De ce fait, il serait surprenant que Paulo Fonseca le remplace par son concurrent Slovaque face aux Lensois. D’ailleurs, L’Équipe a annoncé, mercredi, la prolongation imminente du contrat de Rémy Descamps à Lyon, pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en juin 2029. Tout porte donc à croire qu’il restera le numéro 1 en coupe de France.

