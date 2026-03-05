PSG – Chelsea : Luis Enrique répond à Rosenior avant le choc

À l’approche du choc de huitième de finale de la Ligue des Champions contre le PSG, le coach de Chelsea, Liam Rosenior, a affiché ses ambitions de succès. Présent en conférence de presse ce jeudi, son homologue parisien, Luis Enrique, s’est prononcé sur la rencontre à venir.

PSG – Chelsea : Liam Rosenior affiche ses hautes ambitions

Futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, Chelsea est capable du pire comme du meilleur. Mais avant le déplacement au Parc des Princes, les Blues ont surclassé Aston Villa (4-1) mercredi soir en Championnat. Avant de se déplacer au Parc des Princes, les hommes de Liam Rosenior prennent ainsi la 5e place de Premier League. Avant cette affiche, le technicien anglais a clairement annoncé la couleur pour le choc à venir contre le Paris Saint-Germain.

« Une saison réussie pour Chelsea, c’est se qualifier pour la Ligue des champions, c’est indispensable. Là, où nous en sommes, nous avons encore de très, très bonnes chances d’y parvenir », a déclaré l’ancien entraîneur du RC Strasbourg devant les médias.

Le manager de Chelsea a affiché son envie de s’imposer face au PSG pour remporter un trophée cette saison. « Gagner un trophée serait également formidable, et je pense que c’est un objectif réalisable », a ajouté Liam Rosenior. Une sortie commentée par son homologue Luis Enrique.

Luis Enrique n’est pas animé par un esprit de revanche

Huit mois après la finale de la Coupe du Monde des clubs perdue contre Chelsea (0-3), le Paris Saint-Germain va retrouver les Blues, à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une double confrontation que Luis Enrique ne veut pas aborder dans un esprit de revanche.

« Il n’y a aucune sensation de revanche parce que ce sont des compétitions différentes. Cette finale s’est jouée il y a plus de six mois. C’est important de se préparer de la meilleure des manières, ce sera un adversaire difficile. On est prêt à jouer ce match », a confié le successeur de Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi.

Aucun sentiment de revanche, car ce sont des compétitions différentes. En pleine forme avec Chelsea, auteur d’un triplé face à Aston Villa, Joao Pedro s’impose comme la menace offensive numéro 1 de Chelsea. Et le Paris SG, qui va le retrouver la semaine prochaine, est bien placé pour le savoir.

