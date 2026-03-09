ASSE : Larsonneur forfait à Grenoble? Montanier très inquiet

L’ASSE a remporté le match contre le Red Star (2-0), mais l’entraîneur des Stéphanois est inquiet pour Gautier Larsonneur, victime d’une blessure musculaire.

ASSE : Gautier Larsonneur touché au quadriceps et au psoas

L’ASSE retient son souffle pour Gautier Larsonneur (29 ans). Il a été touché contre le Red Star, lors de la 26e journée de Ligue 1. Il a joué le match en intégralité, mais il a fini avec des douleurs musculaires.

Selon les premiers diagnostics de Philippe Montanier, le gardien de but est doublement touché. « C’est musculaire, au niveau du quadriceps et du psoas. Il s’est fait cela sur un dégagement. On va attendre et croiser très fort les doigts », a-t-il indiqué.

Le medecin n’est pas très optimiste pour le portier n°1 de Saint-Etienne

Pour plus d’informations sur la gravité de la blessure du portier numéro 1, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne attend impatiemment les résultats des examens.

« Gautier est en train de se faire diagnostiquer par le médecin et il m’a dit qu’il n’était pas très optimiste. On verra dans la semaine », a fait savoir Philippe Montanier, sans cacher son inquiétude : « C’est vraiment un très gros point noir ».

Maubleu parti pour son premier match de la saison en Ligue 2 ?

Gautier Larsonneur est-il déjà forfait pour le déplacement des Verts à Grenoble, le samedi 14 mars ? Il est fort probable qu’il soit indisponible, compte tenu des premières informations. Et si l’absence du capitaine de l’ASSE est confirmée, ce sera un coup dur pour le coach des Stéphanois.

Il sera contraint de faire appel à la doublure Brice Maubleu (36 ans), qui n’a pas joué la moindre minute en Ligue 2 cette saison, pour affronter Grenoble Foot au stade des Alpes.

