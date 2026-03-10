L’ASSE profite du faux pas de ses adversaires, avant GF38

En attendant d’affronter Grenoble Foot (GF38), samedi, l’ASSE est installée confortablement à la 2e place, grâce aux faux pas de ses adversaires, dans la course vers la Ligue 1.

Le Red Star relégué à 8 points de l’ASSE et Reims à 6 points

Boostée par son nouvel entraîneur, Philippe Montanier, l’ASSE est sur une superbe série de 5 victoires d’affilée en Ligue 2. Samedi dernier, elle s’est imposée (2-0), contre le Red Star, un concurrent direct dans la course pour la montée en Ligue 1.

Grâce à cette victoire, les Stéphanois ont conforté leur deuxième place au classement, tout en reléguant les Audoniens à la 5e place à 8 points. L’AS Saint-Etienne a également profité du match nul du Stade de Reims contre Dunkerque (1-1), pour creuser l’écart.

Désormais, les Rémois ont 6 points de retard sur les Verts et ils sont relégués à la 4e place. Ils ont été doublés par le Mans FC, vainqueur du FC Annecy (3-0). Les Manceaux ont réussi la meilleure opération de la 26e journée, car ils grimpent sur le podium (3e place). Néanmoins, ils restent à 5 points des Stéphanois.

L’AS Saint-Etienne s’offre un petit confort sur le podium

L’ASSE est donc offert un petit confort dans le sprint final de la saison, en attendant la 27e journée de Ligue 1. À cette occasion, l’équipe de Philippe Montanier reste intouchable, quel que soit son résultat à Grenoble. Toutefois, elle ne se préoccupe pas forcément de ses poursuivants. Elle lorgne plutôt le fauteuil du leader.

L’ESTAC n’a que deux points de plus que son dauphin et reste à sa portée. L’AS Saint-Etienne a l’opportunité de prendre la première place, provisoirement, dès samedi, étant donné que Troyes jouera à Annecy, le lundi 16 mars.

Classement du top 5 avant la 27e journée :

1er-ESTAC 51 points

2e-ASSE 49 points

3e-Le Mans 44 points

4e-Reims 43 points

5e-Red Star 41 points

L’ASSE retrouve la solidité défensive dans le sprint final