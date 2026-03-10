ASSE : KSV livre enfin la vraie raison du départ d’Horneland

La direction de l’ASSE a donné la vraie raison du limogeage d’Eirik Horneland, un peu plus d’un mois après son départ de Saint-Etienne.

L’ASSE et Eirik Horneland se séparent d’un commun accord

Kilmer Sports Ventures, prioritaire de l’ASSE, a mis fin aux fonctions de son entraîneur, Eirik Horneland (51 ans), après la défaite contre l’US Boulogne à Geoffroy-Guichard. Il a été remplacé officiellement par Philippe Montanier (61 ans), le lendemain de son limogeage.

Dans son communiqué officiel, le club stéphanois avait simplement indiqué : « L’AS Saint-Étienne confirme que le club et son entraîneur principal, Eirik Horneland, ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter du dimanche 1er février 2026 ».

Huss Fahmy : « Les résultats de Horneland n’étaient pas ceux que nous espérions »

Un peu plus d’un mois plus tard, Huss Fahmy est revenu sur le départ du technicien norvégien. « Quand Eirik est arrivé, il a amené une intensité et un engagement dont nous avions besoin. Il a joué un rôle important dans une période de transition profonde pour le club. Nous lui sommes très reconnaissants », a-t-il confié d’emblée à beIN Sports.

Le dirigeant de l’ASSE a donné ensuite la raison du licenciement du coach scandinave. Il écarte l’idée d’une erreur de casting, mais avoue que les résultats d’Eirik Horneland étaient en deçà des ambitions du club.

« Quand on évolue, cela ne veut pas dire que le passé est une erreur. Les résultats n’étaient pas ceux que nous espérions, c’est pourquoi nous avons dû nous adapter », a-t-il justifié.

Eirik Horneland : Un bilan catastrophique à Saint-Etienne !

Pour revenir aux résultats d’Eirik Horneland, ils étaient catastrophiques. Nommé le 1er janvier 2025, à la succession d’Olivier Dall’Oglio, il avait pour mision d’assurer le maintien des Verts en Ligue 1. Mais il avait échoué, le club a été relégué à l’issue de l’exercice 2024-2025.

Malgré la descente en Ligue 2, Kilmer Sports Ventures l’a maintenu en poste, avec pour nouvelle mission de faire remonter son équipe. Mais ses résultats étaient loin de ceux d’un prétendant à la montée en Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne était sur une série négative de 3 défaites, 2 nuls et une seule victoire, sur les 6 derniers matchs de championnat, qui ont précédé son limogeage.

Sur l’ensemble des 21 matchs disputés, le bilan d’Eirik Horneland était de 7 défaites, 4 nuls et 10 victoires. Les Stéphanois étaient 5es au classement au moment de son départ du Forez.

