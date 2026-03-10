Mercato OL : Une touche en Premier League pour un milieu

Un milieu de terrain de l’OL était convoité en Angleterre pendant le mercato d’hier, mais le club prétendant a été stoppé net ! Pas par le club rhodanien, mais par le joueur visé.

OL Mercato : Approché par Brentford, Tessmann repousse l’avance des Bees

L’OL a tenté de se séparer de Tanner Tessmann pendant le mercato d’hiver. Son profil intéressait Brentford, qui l’a approché en janvier dernier, selon les informations de L’Équipe. Mais l’international Américain (12 sélections) a repoussé les avances des Bees.

L’Américain ne voulait pas quitter Lyon à quelques mois du Mondial

Il n’a pas souhaité quitter Lyon, où il bénéficie de la confiance de Paulo Fonseca, pour une nouvelle aventure, à six mois de la coupe du monde qu’il espère disputer dans son pays natal.

Actuel septième de Premier League, Brentford est pourtant bien parti pour décrocher une place qualificative en coupe d’Europe pour la saison prochaine.

Tanner Tessmann : Valeur en hausse, performances en baisse !

Bien que peu performant cette saison, l’imposant milieu de terrain (1,88 m) a quand même du temps de jeu. Il profite surtout des absences de nombreux blessés dans l’effectif de l’Olympique Lyonnais pour grappiller le maximum de temps de jeu. Il a été titulaire à 20 reprises en 23 apparitions en Ligue 1 et a disputé 16 de ces matchs en intégralité.

Recruté au FC Venezia en Italie, fin août 2024, à 6 millions d’euros, Tanner Tessmann est évalué à 12 millions d’euros et il est sous contrat jusqu’en 2029.

Sa valeur marchande est évidemment en progression depuis son arrivée à l’OL, alors qu’il « manque de technique, de mobilité et d’impact » dans l’entrejeu, selon le quotidien sportif.

