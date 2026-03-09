Mercato FC Nantes : La succession de Kantari prend forme !

Selon plusieurs sources proches du club, la direction du FC Nantes attend de trouver un nouvel entraîneur pour se séparer d’Ahmed Kantari, alors que les Canaris foncent tout droit vers la relégation. Deux pistes se dégagent déjà du lot.

Mercato FC Nantes : le sort d’Ahmed Kantari scellé

La dernière défaite à domicile face à Angers SCO (0-1), samedi soir en Ligue 1, semble avoir scellé le sort d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Nommé en décembre passé en remplacement de Luis Castro, le technicien marocain voit son destin se jouer dans les prochaines heures alors que le club nantais flirte avec la zone rouge.

En quatre mois sur le banc du FCN, Kantari affiche un triste bilan de deux victoires pour sept défaites. Et la dernière défaite face au SCO d’Angers, un promu pourtant à la peine, à la Beaujoire, a sonné comme un glas. Waldemar Kita, l’intransigeant propriétaire des Canaris, a convoqué une réunion d’urgence dimanche soir pour faire le point. Si Franck Kita, le président délégué, hésite, Waldemar, lui, est convaincu que la solution passe par un changement rapide d’entraîneur.

Quoi qu’il en soit, l’avenir de Kantari ne tient plus qu’à un fil à Nantes. Le journal Ouest-France évoque même un limogeage « probable d’ici mercredi », avant la reprise post-trêve internationale. Un communiqué officiel pourrait tomber dans la journée, scellant la fin d’une expérience de courte durée.

La direction du FC Nantes, engluée dans ses crises récurrentes, sait que le maintien en Ligue 1 passe par un électrochoc et serait prête à frapper fort avec l’arrivée d’un coach à poigne pour redresser la barre et sauver le club d’une relégation qui se dessine de plus en plus.

Michel Der Zakarian et Pierre Aristouy favoris pour remplacer Kantari

D’après les révélations du quotidien L’Équipe, deux anciens entraîneurs du FC Nantes sont évoqués pour prendre la suite d’Ahmed Kantari. Dimanche soir, les noms de Pascal Dupraz, Thierry Laurey ou encore Stéphane Ziani, entraîneur de la réserve, étaient évoqués. Celui de Michel Der Zakarian, déjà passé à deux reprises à la tête de l’équipe A est également sorti, selon Presse Océan.

Une information confirmée par L’Équipe, qui parle de l’ancien entraîneur du MHSC comme d’un successeur potentiel de Kantari, même si rien n’est encore acté à l’heure actuelle. Toujours selon la même source, Pierre Aristouy est aussi évoqué comme un candidat au poste d’entraîneur en cas de changement dans les jours à venir.

Le technicien de 46 ans n’a plus entraîné depuis son départ de Nantes en novembre 2023, après avoir passé six mois en poste. Comme Michel Der Zakarian, son nom était déjà dans les esprits des dirigeants après le départ de Luis Castro en décembre dernier. Reste à voir qui sera le choix de la famille Kita pour remplacer Ahmed Kantari.

