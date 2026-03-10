Mercato Stade Rennais : Accord conclu, un ailier sénégalais arrive  

Un prodige sénégalais de 15 ans arrive au Stade Rennais. Un autre cador européen était sur le coup.

Mercato : Le Stade Rennais chipe une pépite sénégalaise à Chelsea

Le partenariat entre le Stade Rennais et le Guelwaars FC porte déjà ses fruits. Le club breton est sur le point de finaliser l’arrivée de Magueye Niang. C’est un ailier gaucher né en 2009 et considéré comme l’un des plus grands espoirs du football sénégalais. International U17 et champion de la zone UFOA, le jeune prodige de Fatick était pourtant dans le viseur de cadors européens, dont Chelsea.

Grâce à son accord technique de trois ans avec le club sénégalais, Rennes a su prendre de vitesse la concurrence. Selon Le Parisien, Niang devrait intégrer dans un premier temps l’académie du SRFC, avec l’ambition de rejoindre rapidement l’équipe professionnelle de Franck Haise.

Profil explosif, redoutable en un contre un, il est déjà comparé à son aîné Ismaïla Sarr. Pour le président du Guelwaars FC, Mahamadou Ngom Niang, cet accord marque une « étape majeure » dans le développement de ses talents. En Bretagne, Magueye Niang pourra poursuivre sa progression dans un environnement adéquat.

