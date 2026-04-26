‎Troyes fracasse l’ASSE : Dumont pique les Verts au vif

‎‎Dans un Geoffroy-Guichard incandescent, l’ASSE a littéralement sombré face à Troyes (3-0), un résultat qui résonne comme un coup de tonnerre dans la course à la montée en Ligue 1. Plus qu’une victoire, les Aubois ont envoyé un message fort au championnat, porté par les mots lucides et piquants de Stéphane Dumont.

‎ASSE : Troyes impose sa loi dans le Chaudron

‎Il y avait du souffle, du bruit, de la tension, tout ce qui fait la magie des grands moments à Geoffroy-Guichard. Mais samedi, le Chaudron a surtout vu une équipe troyenne d’une rare maturité. Face à une ASSE pourtant poussée par son public, les hommes de Stéphane Dumont ont d’abord absorbé la tempête avant de frapper avec une précision presque chirurgicale.

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‎Le technicien troyen n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction : « C’est magnifique. Ce que j’ai vu aujourd’hui, dans ce contexte, ce n’est pas anodin », a-t-il réagi. Une déclaration lourde de sens, tant gagner à Saint-Étienne reste un marqueur fort dans une saison. Troyes n’a pas seulement gagné, il a dominé psychologiquement un concurrent direct.

‎Dumont et l’art de viser juste

‎La sortie de Stéphane Dumont a eu le mérite d’être aussi élégante que percutante. « On a su faire le dos rond quand il le fallait », a-t-il souligné, comme pour rappeler que les grands leaders savent souffrir avant de punir. Cette phrase résume à elle seule la physionomie du match : une équipe capable de résister puis d’asséner le coup fatal.

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« Le faire ici a une valeur particulière », s’est-notamment réjoui. ‎En filigrane, le message envoyé aux Verts est cinglant. Là où Saint-Étienne a semblé nerveux et parfois désordonné, Troyes a affiché une sérénité de patron. Le contraste a sauté aux yeux. Les Aubois ont joué en leader, les Stéphanois en prétendants sous pression.

‎Un signal fort pour la montée

‎Au-delà du score, cette victoire pèse lourd dans la lecture stratégique de la Ligue 2. Réussir un tel match chez un rival direct confirme que Troyes possède les ingrédients d’un futur promu : discipline, collectif et sang-froid. Dumont l’a parfaitement résumé : « Cette saison, on l’a construite ensemble… c’est une réussite collective », a-t-il fait savoir. ‎Pour l’ASSE, cette défaite sonne comme une alerte sérieuse.

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Pour Troyes, elle ressemble à une déclaration de puissance. Et dans la course à l’élite, ce genre de succès vaut parfois plus que trois points : il installe une peur chez l’adversaire. Samedi soir, les Verts ont compris que le leader ne portait pas ce costume par hasard. Un leader, assuré de retrouver la Ligue 1 trois ans après l’avoir quittée.