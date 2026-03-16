Mercato PSG : L’appel du pied d’un Ballon d’Or à Al-Khelaïfi

Au fil des années, le PSG est devenu une destination qui fait rêver bien au-delà des joueurs. Un ancien Ballon d’Or a même publiquement laissé entendre qu’il aimerait un jour rejoindre l’organigramme du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato PSG : Une déclaration qui ne passe pas inaperçue à Paris

Dans l’univers du Paris Saint-Germain, les ambitions ne se limitent pas au rectangle vert. Depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011, la formation parisienne a construit un projet global, attirant aussi bien les stars du ballon rond que les grandes figures du football international. Parmi elles, Kaká.

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L’ancien meneur de jeu brésilien, lauréat du Ballon d’Or en 2007, n’a jamais caché son admiration pour le club parisien. Dans une interview accordée au Parisien, il avait même ouvert la porte à une collaboration. « Devenir directeur sportif du PSG ? Pourquoi pas ? Je connais bien le président Nasser. C’est une bonne personne. Ce serait fabuleux de travailler pour Paris », confiait-il avec enthousiasme.

Un rôle bien précis dans le viseur

L’idée n’était pas une simple formule de politesse. Kaká évoquait déjà un rôle bien défini dans l’organigramme du club. « Manager une telle équipe, avec une grosse structure, constituerait une bonne expérience », expliquait-il, laissant entendre qu’il se verrait bien dans la peau d’un directeur sportif.

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Pour l’instant, ce poste est occupé par Luis Campos, artisan discret de nombreuses stratégies de recrutement parisiennes. Mais dans un club où les cycles évoluent rapidement, certains observateurs imaginent déjà que le nom de l’ancien maestro brésilien pourrait réapparaître le moment venu.

Quand Kaká était tout proche de jouer au PSG

Ironie de l’histoire : Kaká aurait pu porter le maillot parisien bien avant d’imaginer un rôle en coulisses. Au début de sa carrière européenne, un scénario inattendu avait même été envisagé. « J’ai failli y jouer. Quand j’ai quitté São Paulo pour l’AC Milan en 2003, le club et Leonardo ont émis l’idée de me prêter une saison au PSG », racontait-il.

Finalement, le AC Milan avait décidé de le conserver. Une décision payante puisque les Rossoneri avaient remporté le championnat d’Italie cette saison-là. Deux décennies plus tard, le destin pourrait-il ramener le Brésilien vers la capitale française ? Dans le football, les histoires qui semblaient impossibles finissent parfois par devenir réalité.

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