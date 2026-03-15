PSG : Un renfort de taille débarque avant Chelsea !

Le PSG aborde son rendez-vous européen à Londres avec un soutien de poids. Après plusieurs jours d’incertitude, Nasser Al‑Khelaïfi sera finalement présent pour encourager ses joueurs face à Chelsea FC. Une présence symbolique qui tombe à point nommé avant ce choc des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.

PSG : Al‑Khelaïfi retrouve enfin la maison parisienne

La semaine avait démarré dans le flou autour du patron du Paris Saint-Germain. Retenu au Qatar pour des raisons géopolitiques, le dirigeant parisien semblait condamné à suivre de loin cette affiche continentale. Une situation frustrante pour un président habitué à vibrer au plus près de ses joueurs lors des grandes soirées européennes.

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Mais la donne a changé. Arrivé à Londres ce week-end, Al-Khelaïfi a rapidement repris son agenda diplomatique et sportif, en multipliant les réunions au sein de l’instance européenne. Entre discussions institutionnelles et dossiers urgents, le dirigeant qatari a tout de même trouvé une fenêtre pour soutenir son équipe dans ce moment clé de la saison.

Un signal fort avant le duel à Stamford Bridge

La présence du président dans les tribunes de Stamford Bridge ne relève pas du simple protocole. Elle envoie un message clair : le club parisien reste pleinement mobilisé pour franchir ce cap européen. D’autant que les hommes du Paris SG abordent ce rendez-vous avec une marge confortable acquise lors du match aller.

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Un avantage qui n’autorise toutefois aucun relâchement face à une formation londonienne réputée imprévisible. Dans l’ombre des projecteurs, Al-Khelaïfi jouera ainsi son rôle préféré : celui du président-supporter, discret mais toujours prêt à pousser son équipe vers les sommets.

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