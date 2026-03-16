Mercato PSG : Un solide défenseur dit Oui à Luis Campos   

La direction du PSG accélère pour un jeune défenseur en Belgique en vue du prochain mercato estival. Les discussions avancent bien.

Mercato PSG : Joel Ordóñez attendu à Paris cet été ?

Pas de repos à Paris. La direction du PSG prépare déjà son mercato estival. L’objectif est de renforcer notamment la ligne défensive lors du prochain marché. Certains cadres sont annoncés sur le départ. Marquinhos pourrait plier ses bagages, Lucas Beraldo ne convainc pas. Un nouveau défenseur central est donc la priorité. Les dirigeants parisiens auraient trouvé un jeune crack qui va occuper ce poste sur le terrain.

Ce nom : Joel Ordóñez, défenseur équatorien, solide titulaire au Club Brugge. Performances régulières, impact physique, des qualités qui attirent Paris. Cette saison, l’international équatorien a déjà claqué trois buts en championnat. Selon Voetbalnieuws, les premiers contacts existent déjà. Discussions lancées, discrètes mais concrètes. Les deux camps discutent des conditions d’un transfert possible.

À voir

Mercato OM : 100 M€ sur la table de Benatia, un crack va partir

Lire aussi : Mercato: 120M€ pour un crack argentin, le PSG prêt à frapper

Le joueur, lui, écoute. Mieux, il se montre séduit. Rejoindre un club de ce calibre, en Ligue 1, représenterait un cap majeur. À 14 sélections avec son pays, le défenseur voit une opportunité de grandir. Né à Guayaquil, Ordóñez traîne déjà une bonne réputation. Le seul obstacle qui attend le Paris Saint-Germain est de convaincre les dirigeants belges.

Le club belge surveille le dossier de près. Pas question de brader un élément important de l’effectif. Paris le sait. Les négociations pourraient donc s’intensifier dans les prochaines semaines. Sur Transfertmarkt, Joel Ordóñez vaut 33 millions d’euros. Mais les Belges vont demander un montant supérieur à sa valeur marchande.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : L’appel du pied d’un Ballon d’Or à Al-Khelaïfi

À voir

Mercato ASSE : Un renfort d’hiver dévoile déjà son avenir

Chelsea-PSG : La décision de l’UEFA qui arrange le Paris SG

PSG : Un renfort de taille débarque avant Chelsea !