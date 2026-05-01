Mercato OM : Benatia craque pour un buteur sénégalais  

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia dégote un nouveau buteur pour le prochain mercato estival. Chelsea a fixé ses conditions.

Mercato : L’OM lorgne un indésirable de Chelsea

L’OM s’active déjà pour l’été prochain. Le club olympien cible un attaquant en plein doute : Nicolas Jackson. Actuellement prêté au Bayern Munich, l’international sénégalais ne restera pas en Bavière. Max Eberl, le directeur sportif munichois, l’a confirmé officiellement : le Bayern ne lèvera pas l’option d’achat et refuse tout nouveau prêt.

Chelsea ne veut plus de lui. Les Blues cherchent à se débarrasser de l’ancien buteur de Villarreal, mais le joueur conserve une belle cote sur le marché. Si West Ham surveille de près le natif de Banjul, l’Olympique de Marseille entre aussi dans la bataille. Le profil de Jackson séduit les dirigeants phocéens.

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L’affaire s’annonce toutefois complexe. Marseille privilégie un prêt, quand Chelsea exige un transfert sec de 60 millions d’euros. Le fossé est grand. Le Lion de la Teranga cherche un nouveau point de chute. Il serait d’accord pour poser ses valises au club phocéen et vivre l’ambiance au Vélodrome.

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En Bundesliga, Nicolas Jackson a fait trembler les filets. Bilan : 10 pions et 2 offrandes en 30 rencontres. Marseille parviendra-t-il à convaincre les Londoniens de revoir leur prétention à la baisse ? On attend l’ouverture du marché des transferts. Sur Transfertmarkt, le Sénégalais vaut 40 millions d’euros.