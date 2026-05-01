Le PSG boucle une signature précieuse, Al-Khelaïfi exulte !

Comme pressenti depuis plusieurs mois, le PSG a trouvé un accord pour prolonger le contrat de son entraîneur Luis Enrique. Un coach très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale.

Mercato PSG : Luis Enrique prolonge jusqu’en 2030

Il y a quelques jours, le journaliste Romain Collet Gaudin assurait que Luis Enrique a prolongé jusqu’en juin 2030 avec le Paris Saint-Germain. Nommé en juillet 2023 en remplacement de Christophe Galtier, le technicien espagnol réalise un travail extraordinaire couronné la saison passée par un sacre historique en Ligue des Champions.

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Et alors que le club parisien est bien parti pour réaliser un back to back après une demi-finale aller légendaire contre le Bayern Munich (5-4), la direction du PSG a décidé de renouveler le bail de Luis Enrique. Le journaliste sportif précise que depuis le début des discussions, il n’y a jamais eu de doute concernant la volonté de l’ancien coach du Barça de poursuivre l’aventure, encore moins celle de Nasser Al-Khelaïfi et du Qatar de le garder.

Désormais, tout est ficelé entre les deux parties pour la continuité d’Enrique dans la capitale. Et ce jeudi, le magazine Onze Mondial confirme que la nouvelle prolongation de l’Asturien serait quasiment bouclée à Paris. Déjà lié jusqu’en 2027, le tacticien de 55 ans a accepté de rester trois saisons de plus sur le banc du Paris Saint-Germain. Toutefois, l’officialisation ne devrait pas intervenir avant la fin de saison.

Nasser Al-Khelaïfi adoube totalement Luis Enrique

À la tête du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi a vu défiler plusieurs entraîneurs, notamment Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier, mais c’est bien Luis Enrique qui a permis au club de soulever la première Ligue des Champions de son histoire. Dès son arrivée sur le banc, le coach catalan a rapidement pris ses marques en réclamant les pleins pouvoirs sur le sportif et un contrôle total de son équipe.

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Des changements payants puisque le PSG est aujourd’hui considéré comme l’une des trois meilleures équipes d’Europe. Désormais, le club tient l’homme idéal et ne compte pas se séparer de lui dans un avenir proche. Totalement sous le charme de l’ancien milieu de terrain, le président parisien a récemment loué les mérites de son collaborateur.

« C’est l’une des personnes les plus positives que j’aie jamais rencontrées. Il peut être triste, mais il est toujours une source de motivation. Luis Enrique et Luis Campos croient au projet et nous sommes tous unis dans cette aventure. Ils ont tout pour réussir. Ils font un travail fantastique.

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Pas seulement grâce à la victoire de l’année dernière, mais grâce à leur travail, leur philosophie, leurs qualités humaines. Ils sont un atout précieux, dans les bons comme dans les mauvais moments », a notamment confié Nasser Al-Khelaïfi, très heureux de poursuivre l’aventure avec Luis Enrique au Paris Saint-Germain.