Mercato Stade Rennais : C’est fait ! Un jeune talent signe ! 

Le Stade Rennais continue d’avancer sur son projet formation. Le club breton a sécurisé l’un de ses jeunes talents, Boukary Coulibaly, qui vient de signer un contrat stagiaire.

Mercato Stade Rennais : Boukary Coulibaly récompensé

Le Stade Rennais a tranché pour l’un de ses jeunes talents. Boukary Coulibaly, ailier né en 2008, franchit une étape importante avec la signature de son premier contrat stagiaire. Une décision qui confirme la place qu’il occupe désormais dans le projet du centre de formation du SRFC.

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Performant ces derniers mois avec les équipes de jeunes, il s’est imposé comme un profil à fort potentiel. Le jeune prodige a d’ailleurs remporté la Coupe Gambardella 2024/25 avec les U19 Nationaux de Rennes. Cette saison, il a inscrit deux buts en une quinzaine apparitions toutes compétitions confondues.

Suivi de près pour son évolution, Boukary Coulibaly faisait également partie des joueurs sollicités sur le plan international. Courtisé par la Fédération Française de Football, il a finalement opté pour le Mali dans les catégories de jeunes.

Erwan Idrisse Traoré poussé vers la sortie !

Dans le même temps, la direction rennaise a acté le départ d’Erwan Idrisse Traoré. L’attaquant de la même génération ne sera pas conservé et quittera le club à la fin du mois de juin. Ces choix confirment la ligne du Stade Rennais, qui continue de miser sur un vivier jeune tout en maintenant une forte exigence.

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Le club, qui a récemment révélé des joueurs comme Eduardo Camavinga ou Ousmane Dembélé, affine progressivement son effectif pour préparer l’avenir.