INFO Mercato : L’OL vole une pépite offensive à l’OGC Nice !

Le dossier Kaïl Boudache a viré à la rupture totale entre l’OGC Nice et sa pépite de 19 ans. Alors que le club azuréen pensait encore pouvoir prolonger son ailier, ce dernier a déjà passé sa visite médicale avec l’OL.

Mercato OGC Nice : L’OL double le Gym pour Kaïl Boudache

Le timing a surpris tout le monde en interne. Lundi dernier, pendant que l’OGC Nice poursuivait sa fin de saison sous tension, Kaïl Boudache se trouvait à Lyon pour y passer sa visite médicale. Une information révélée dans la presse, que les dirigeants niçois ont découverte sans avoir été prévenus.

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Les négociations pour un premier contrat professionnel étaient au point mort depuis plusieurs semaines. L’entourage du natif d’Alès réclamait davantage de garanties sur le projet sportif, mais aussi une prime à la signature jugée trop élevée par la direction niçoise. Sans compter la volonté du clan Boudache de signer un contrat de courte durée, alors que le club lui proposait un bail de cinq ans.

L’Olympique Lyonnais passe à l’offensive

Profitant de cette situation, l’Olympique Lyonnais s’est engouffré dans la brèche. Le club dirigé par Paulo Fonseca a proposé un projet clair, avec un contrat jusqu’en 2029, assorti de deux années en option. Suffisant pour convaincre le jeune ailier, déjà séduit par la politique lyonnaise axée sur les jeunes talents.

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Révélation de la seconde partie de saison, Kaïl Boudache a disputé une quinzaine de rencontres toutes compétitions confondues pour deux buts. Lancé en janvier, il s’est rapidement imposé comme un profil prometteur grâce à ses qualités athlétiques et sa détermination.

Du côté de l’OGC Nice, la pilule passe mal. Le club s’apprête à perdre l’un de ses espoirs les plus prometteurs sans indemnité, dans un contexte déjà délicat. Entre lutte pour le maintien et réorganisation interne, ce départ symbolise un nouvel échec dans la gestion des jeunes talents.

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Malgré ce feuilleton agité, Claude Puel a tenu à calmer le jeu. L’entraîneur niçois assure qu’il continuera de s’appuyer sur des critères purement sportifs pour composer son équipe, sans sanction liée à la situation contractuelle du joueur.