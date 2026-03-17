Mercato : le Stade Rennais subit un sale coup du PSG  

Les clubs de Ligue 1 fouillent déjà un peu partout pour se renforcer cet été. Le Stade Rennais et le PSG se livrent une vraie bataille pour s’offrir un jeune roc portugais.

Mercato : le Stade Rennais et le PSG lorgnent un crack portugais

Le PSG prépare son mercato d’été et va asséner un coup dur au Stade Rennais. En coulisses, une idée fixe guide Luis Enrique et Luis Campos : renforcer le couloir gauche de la défense. Ils cherchent un jeune crack pour concurrencer Nuno Mendes.

Alors que l’effectif actuel ne subira pas de révolution majeure, les priorités se précisent. Le club de la capitale veut recruter le successeur de Marquinhos en défense centrale. Il souhaite aussi offrir une véritable doublure à Nuno Mendes sur le flanc gauche. Ainsi donc, le nom de Flávio Nazinho est coché.

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Ce latéral portugais est titulaire indiscutable au Cercle Bruges. Ses performances solides en Jupiler Pro League attirent désormais les recruteurs européens. Selon Sky Germany, le club de Stuttgart l’a déjà inscrit sur sa liste estivale. Le Stade Rennais est aussi chaud pour l’accueillir. Son bilan actuel : 24 matchs disputés, 3 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées.

Nazinho est un pur gaucher. Formé à Braga puis au Sporting CP, il met en difficulté ses adversaires sur son couloir. Le joueur appartient à l’agence Gestifute. Jorge Mendes gère déjà les carrières de plusieurs pépites du PSG. Nazinho sera-t-il la prochaine doublure officielle de Nuno Mendes ?

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