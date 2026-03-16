Mercato : le Stade Rennais traque un phénomène français  

Kévin Danois brille cette saison et est devenu l’attraction majeure du prochain marché des transferts. Le Stade Rennais prépare une offre pour la pépite.

Mercato Stade Rennais : Kévin Danois vers Rennes cet été ?

À l’AJ Auxerre, la saison est pénible sur le plan collectif. Le club bourguignon lutte pour survivre en Ligue 1. Barragiste, l’AJA accuse même huit points de retard sur le premier non-relégable. La situation est compliquée. Mais au milieu de cette tempête, certains joueurs brillent. Parmi eux, il y a Kévin Danois.

Le milieu s’est installé comme un élément essentiel de l’équipe dirigée par Christophe Pélissier. Son profil attire du monde, dont le Stade Rennais. Depuis plusieurs semaines, son nom circule déjà pour le prochain mercato d’été. Plusieurs clubs du haut de tableau surveillent la situation de près.

Deux d’entre eux bougent déjà les lignes pour réussir ce coup : le RC Lens et le Stade Rennais FC. Les deux formations suivent Danois depuis un moment. Ces deux clubs ont déjà entamé des pourparlers avec son entourage. L’objectif est de devancer une concurrence qui s’annonce rude.

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Selon Foot Insiders, deux nouveaux prétendants sont entrés dans la course : le LOSC et l’Olympique Lyonnais. Des clubs ambitieux. De quoi faire monter la pression et les enchères. Car l’AJA possède un atout dans ce dossier : le temps. Le contrat de Danois court jusqu’en 2029. Autrement dit, l’AJ Auxerre peut espérer le jackpot. Le prix de départ devrait donc grimper. Certains évoquent déjà une somme supérieure à 10 millions d’euros.

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