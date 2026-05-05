Ça chauffe à l’OM : La direction durcit le ton avant Le Havre

A quelques jours d’un déplacement crucial au Havre, une mesure forte secoue l’OM. Les dirigeants, excédés par l’attitude du groupe, ont décidé de sévir. La mise au vert forcée a été prolongée.

L’OM en plein cauchemar : la punition est prolongée

L’ambiance est électrique à l’Olympique de Marseille. La gifle reçue face au FC Nantes (3-0) a plongé le club dans une crise d’une gravité rare. Les espoirs de qualification pour la Ligue des Champions sont quasiment enterrés. Même si l’OM devra impérativement remporter ses deux derniers matchs pour s’assurer d’une place européenne.

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Autant dire tout suite que le match de dimanche contre le Havre revêt une importance capitale pour Habib Beye et ses hommes. Ceux-ci devront vite relever la tête pour tenter de sauver leur saison. Mais avant ce déplacement en Normandie, l’état-major de l’OM a pris une décision radicale. RMC Sport rapporte que la mise au vert à la Commanderie a été prolongée.

Un sentiment de colère et de déception à Marseille

Mason Greenwood et ses coéquipiers sont désormais consignés au centre d’entraînement « jusqu’à nouvel ordre ». L’effectif phocéen ne découvre son planning qu’à la dernière minute. Ce durcissement témoigne du sentiment de colère et de déception ressenti par Medhi Benatia et ses collaborateurs.

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La direction de l’OM tente un ultime électrochoc en imposant ce régime coercitif. L’objectif est d’éviter un effondrement total lors des ultimes journées. Marseille espère ainsi ranimer une flamme vacillante dans ce climat. Reste à savoir si cette méthode portera ses fruits.