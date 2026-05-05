Chaos à l’OM : Une vague contestation arrive contre Rennes

La crise qui secoue l’OM a ravivé les tensions en cette fin de saison. Les groupes de supporters s’unissent désormais pour protester lors de la réception de Rennes au Vélodrome.

OM-Rennes : La contestation s’organise au Vélodrome

Même si les coéquipiers de Mason Greenwood sont actuellement consignés à la Commanderie, la colère s’intensifie aussi dans les tribunes. BFM Marseille le confirme, les leaders des groupes de supporters ont organisé une réunion ce mardi dans un but précis : coordonner une fronde massive.

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L’humiliation subie à Nantes (3-0) a été la vase de trop. Les hommes de Habib Beye ont livré une piètre prestation, avec un manque de caractère flagrant. Une telle attitude difficile à diriger alors que l’OM sombre dans la crise. Les Phocéens ont concédé quatre défaites sur les six dernières rencontres. Ils sont septièmes au classement, hors des places européennes.

Une fin de saison tendue à l’Olympique de Marseille

Ce déclassement provoque le mécontentement des fans. Des messages hostiles avaient déjà fleuri contre Nice (1-1). Le choc face au Stade Rennais, lors de l’ultime journée, promet d’électrique. Les groupes de supporters ambitionnent de manifester leur dégoût profond face à la lassitude d’un groupe en perte de confiance.

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En attendant, l’état-major de l’OM, sous l’impulsion de Franck McCourt et Medhi Benatia, a prolongé la mise au vert des joueurs. Reste à savoir si cette mesure aura l’effet escompté. Le choc OM-SRFC aura lieu le 17 mai prochain au Vélodrome.