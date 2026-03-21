Mercato PSG : Accord conclu pour un roc allemand ?

La direction du PSG négocie l’arrivée d’un jeune roc allemand lors du prochain mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert de la pépite.

Mercato : Le PSG fonce sur Karim Coulibaly

Luis Enrique veut Karim Coulibaly. Le PSG convoite activement le jeune défenseur du Werder Brême pour renforcer sa ligne défensive. Malgré l’arrivée d’Illia Zabarnyi l’été dernier, le club de la capitale cherche encore du sang neuf.

Selon Deich Stube, média spécialisé sur le Werder Brême, Paris courtise Karim Coulibaly. Les superviseurs du champion d’Europe ont observé plusieurs fois ce Germano-Ivoirien de 18 ans. Des contacts existent déjà entre le Paris SG et l’entourage du joueur. Le prix du transfert : entre 45 et 50 millions d’euros.

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Aucune offre officielle n’est tombée, mais un départ se négociera à ce prix si Brême se maintient. Le club allemand et les agents du joueur sont d’accord : si une belle offre arrive cet été, Coulibaly partira. Arrivé d’Hambourg en 2024, le défenseur s’impose désormais comme titulaire en Bundesliga avec 21 matchs au compteur.

Le jeune crack allemand pourrait compenser un éventuel départ de Lucas Beraldo ou de Lucas Hernandez du Paris Saint-Germain. Bien que le Werder pointe à la 15e place, Coulibaly brille. International chez les jeunes, il vient d’intégrer les Espoirs allemands ce vendredi.

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