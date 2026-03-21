‎Mercato PSG : Enzo Fernandez ? C’est acté à 99%

‎Le PSG s’avance vers un mercato d’été mouvementé, où les grandes manœuvres pourraient redessiner le visage de son milieu de terrain. Une piste mène avec insistance vers Enzo Fernandez, dont le départ de Chelsea semble désormais quasiment scellé.

Mercato PSG : Enzo Fernandez, la cible qui fait rêver

‎Longtemps critiqué pour sa relative prudence sur le mercato, le club parisien pourrait changer de braquet dans les prochains mois. Après des fenêtres de transferts jugées trop timides, la direction sportive, menée par Luis Campos, entend cette fois frapper fort et vite. ‎Les enseignements d’une saison éprouvante, marquée par des blessures en cascade et un effectif parfois limité, ont laissé des traces.

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L’hiver dernier n’a apporté que des ajustements mineurs, loin de combler toutes les attentes. Paris sait désormais qu’il doit étoffer son groupe avec des profils capables d’élever immédiatement le niveau. ‎Selon les informations de RMC Sport et de L’Équipe, le PSG a coché le nom d’Enzo Fernandez depuis plusieurs semaines.

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Champion du monde avec l’Argentine, le milieu de terrain de Chelsea incarne ce mélange de technique, de volume de jeu et de caractère qui manque parfois aux Parisiens dans les grands rendez-vous. ‎Sous contrat longue durée avec les Blues, jusqu’en 2032, l’Argentin reste un élément central à Londres. Mais son avenir semble s’assombrir dans un projet en reconstruction permanente, ouvrant ainsi la porte à un départ qui pourrait séduire Paris.

‎Un transfert presque inévitable… mais coûteux

‎D’après CaughtOffside, la tendance est désormais très claire : il y aurait 99 % de chances de voir Enzo Fernandez quitter Chelsea à l’issue de la saison. Une statistique qui fait frissonner les supporters parisiens, déjà impatients d’imaginer l’impact d’un tel renfort. ‎Reste un obstacle de taille : le prix.

Estimé à environ 90 millions d’euros par Transfermarkt, le champion du monde argentin représente un investissement colossal. Mais à Paris, l’ambition n’a jamais eu de plafond. Et cet été, plus que jamais, le Paris Saint-Germain semble prêt à le prouver.

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