Mercato : Le PSG défie le Real Madrid pour un joyau argentin

Un an après l’épisode Franco Mastantuono, le PSG et le Real Madrid seraient à nouveau opposés sur le marché des transferts pour un autre joyau argentin. Ce dossier pourrait animer le prochain mercato estival.

Mercato : Le PSG en pince pour un milieu offensif argentin

L’été s’annonce explosif au PSG. D’après PSG Inside Actus et RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos s’apprêtent à frapper fort lors du prochain mercato avec quatre à cinq recrues attendues. Le compte Twitter dédié au club de la capitale révèle qu’une réunion stratégique est prévue pour la fin du mois de mars pour lancer les grandes décisions.

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Au milieu, le Paris Saint-Germain souhaite changer de cap avec un profil jeune et technique à la Joao Neves. Les pistes Carlos Baleba (22 ans, Brighton) et Manu Koné (24 ans, AS Rome) sont relancées, tandis que le dossier Enzo Fernandez est définitivement écarté. Mais aux dernières, le nom de Nico Paz apparaît en interne comme une priorité pour le prochain recrutement. Même si la concurrence du Real Madrid s’annonce déjà rude sur cette piste.

Le Real Madrid veut rapatrier Nico Paz

Leader technique incontestable de l’équipe de Côme, le milieu offensif de 21 ans symbolise mieux la grosse saison de la formation entraînée par Cesc Fabregas, qui occupe actuellement la 4e place au classement de Serie A. Révélation du championnat, le club italien peut viser une qualification historique en Ligue des Champions à l’issue de la saison.

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➡️ Nico Paz serait dans les petits papiers du PSG (à confirmer ⚠️) ➡️ Forte concurrence : Real, Inter, Arsenal



📌 D’autres pistes existent mais attendent validation après la réunion de fin de mois



À suivre…🔴🔵 D'autres noms vont arriver.#psg pic.twitter.com/xQptBAqJXw — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) March 18, 2026

Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues, Nico Paz dynamite souvent les défenses adverses. Son talent est certain et il est reconnu par les plus gros clubs européens. Si bien que son club formateur, le Real Madrid, qui possède une option prioritaire sur un éventuel transfert du jeune international argentin, aimerait le rapatrier cet été.

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Même si Côme souhaite bien évidemment garder son numéro 10. L’Inter Milan et Arsenal seraient aussi sur les rangs pour recruter l’enfant de Santa Cruz de Tenerife. Tout comme le Paris Saint-Germain. En position de force, le contrat de Paz courant jusqu’en juin 2028, Côme pourrait réclamer un montant supérieur aux 65 millions d’euros fixés par Transfermarkt pour décourager les prétendants de son joyau argentin. Affaire à suivre…

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