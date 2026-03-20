Mercato PSG : Senny Mayulu fixe sa condition pour prolonger

À un an de la fin de son contrat, Senny Mayulu ne compte pas parapher un nouveau bail avec le PSG sans s’en mettre plein les poches. Le dossier se tend entre les deux parties. Explications.

Mercato PSG : Senny Mayulu trop gourmand ?

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe revient sur les tractations entre le Paris Saint-Germain et l’entourage de Senny Mayulu concernant la prolongation de son contrat qui expire en juin 2027. En février passé, diverses sources révélaient que le milieu offensif de 19 ans avait déjà repoussé trois offres du club et exigeait un salaire supérieur aux 950.000 euros mensuels que perçoit son coéquipier Warren Zaïre-Emery.

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Aucun accord n’était en vue dans ce dossier avec trois refus de la part de l’international espoir français. Selon France Bleu, le Titi « demande une rémunération conséquente qui ne rentre pas dans la nouvelle grille salariale proposée par le club. » Quelques jours plus tard, la même source confirme que « les velléités du clan de Mayulu seraient que son salaire atteigne des montants supérieurs à ceux que peuvent toucher un Joao Neves ou un Warren Zaïre-Emery. »

Alors qu’il touche actuellement un peu plus de 2 millions d’euros par saison, Senny Mayulu voudrait émarger à plus de 10 millions d’euros annuels dans son nouveau contrat. Forcément, ce montant est jugé trop élevé par la direction du club de la capitale. De son côté, le Titi regrette la fuite des détails sur les négociations avec sa direction dans la presse.

Senny Mayulu a l’impression d’avoir été « jeté sous un bus »

L’entourage de Senny Mayulu refuse catégoriquement la version du club concernant ses conditions pour prolonger son contrat. Depuis que les deux parties discutent, trois propositions – avec un nouveau bail de cinq ans à la clé – lui ont été soumises, d’un niveau équivalent, mais avec une part de variable différente, sans avancée notable ni claquement de porte pour autant.

Le protégé de Luis Enrique a, selon ses proches, eu l’impression d’avoir été « jeté sous un bus ». Il en est ressorti attristé, dans une incompréhension totale, autant sur le fond que sur le timing. Devant cette situation de blocage, des clubs de Premier League se positionnent déjà pour récupérer le natif de Blanc-Mesnil.

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En effet, selon les informations de Caughtoffside, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Aston Villa et Newcastle United suivent de près la situation de Senny Mayulu et seraient prêts à tripler son salaire pour le voir évoluer en Angleterre la saison prochaine. Reste maintenant à voir comment va se terminer cette affaire.

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