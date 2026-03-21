Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un attaquant français  

Le PSG s’intéresse à Ange-Yoan Bonny en vue du prochain mercato estival. Les Italiens attendent une offre de 50 millions d’euros.

Mercato PSG : Luis Campos cible Ange-Yoan Bonny

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos active ses réseaux pour recruter de jeunes talents cet été. Le club cible désormais le Français Ange-Yoan Bonny. Actuellement, l’attaquant évolue à l’Inter Milan, où son contrat ne le rend pas disponible cet été. Cependant, une offre généreuse pourrait faire fléchir les dirigeants italiens.

Un an seulement après son arrivée chez les Nerazzurri, l’ancien joueur de Parme fait déjà l’objet de convoitises parisiennes. Bien que Luis Enrique privilégie souvent la stabilité de son groupe, le PSG prévoit quelques ajustements estivaux. Les rumeurs de transfert entourent le secteur offensif du club la capitale. Selon certaines sources, le champion de France observe de près la situation de Bonny. À 22 ans, le joueur ne s’est pas encore imposé comme un titulaire indiscutable à Milan.

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Cette saison, les statistiques du crack tricolore sont convaincantes. Il n’a débuté que 12 rencontres. Malgré ce faible temps de jeu, il totalise 7 buts et 7 passes décisives. Ces performances ont séduit Paris, qui doit pourtant faire face à la concurrence saoudienne d’Al-Hilal.

L’Inter ne souhaite pas vendre. Pourtant, le journaliste Ekrem Konur affirme qu’une proposition de 50 millions d’euros changerait la donne. Le Paris Saint-Germain acceptera-t-il de surpayer un avant-centre estimé à 35 millions d’euros par le site Transfermarkt ? Le deal pourrait être scellé dans les prochains mois.

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