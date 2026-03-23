INFO Mercato : Le PSG a trouvé mieux qu’Enzo Fernandez !

Annoncé dans le viseur du PSG, Enzo Fernandez ne devrait finalement pas rejoindre les rangs du PSG. Le Champion d’Europe en titre ne prévoit pas de bouger sur ce dossier pour donner la chance à un crack de Luis Enrique.

Mercato : Le PSG préfère Dro Fernandez à Enzo Fernandez

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2032, l’avenir d’Enzo Fernandez reste incertain du côté de Chelsea. Interrogé sur sa situation, le milieu de terrain argentin n’a pas complètement fermé la porte à un départ, sans pour autant se projeter.

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« Mon avenir au club ? Je ne sais pas. Pour l’instant, je pense à Chelsea. On verra après la Coupe du Monde », avait confié le joueur de 25 ans après le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Paris SG. De quoi alimenter les rumeurs, d’autant qu’un départ cet été serait envisageable, notamment en cas de non-qualification des Blues pour la prochaine Ligue des Champions.

Plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid et le Paris Saint-Germai, seraient intéressés par le profil de l’ancien joueur du Benfica Lisbonne. Cependant, le journaliste Fabrizio Romano assure que la tendance serait en réalité très différente chez les Parisiens. Le spécialiste mercato explique que le PSG ne travaille pas sur ce dossier et ne cherche pas à recruter Enzo Fernandez.

« Le Paris Saint-Germain est satisfait de ses options actuelles au milieu de terrain, d’autant plus qu’il a recruté Dro Fernandez en janvier », précise le journaliste italien. Malgré son profil séduisant et son expérience du haut niveau, le capitaine de Chelsea ne serait donc pas dans les plans des dirigeants du Paris SG qui ont confiance dans le potentiel de Dro Fernandez.

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Arrivé en janvier passé en provenance du FC Barcelone pour environ 10 millions d’euros, l’international espoir espagnol a inscrit son premier but sous les couleurs Rouge et Bleu ce samedi face à l’OGC Nice. Sous contrat jusqu’en juin 2030, le natif de Nigrán représente l’avenir du Paris Saint-Germain, comme Désiré Doué, Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery.

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