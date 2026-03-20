Mercato PSG : C’est déjà terminé pour Enzo Fernandez !

Annoncé sur le départ à l’issue de la saison après une sortie qui a jeté le doute sur son avenir à Chelsea, Enzo Fernandez a été associé au PSG et au Real Madrid. Mais le milieu argentin a fait un énorme rétropédalage sur les réseaux sociaux.

Mercato PSG : Enzo Fernandez ouvre la porte à un départ

Bourreau de Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions (8-2 après les deux rencontres), le Paris Saint-Germain garde un œil sur le milieu de terrain des Blues, Enzo Fernandez. L’ancien métronome du Benfica Lisbonne plaît beaucoup au club parisien, qui souhaiterait le recruter lors du prochain mercato estival.

Surtout que le principal concerné aimerait changer d’air pour rejoindre les rangs d’un club plus ambitieux. Interrogé par ESPN Argentina sur la possibilité de rejoindre le PSG ou le Real Madrid, Enzo Fernandez a laissé planer le doute après le match de mardi soir.

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« Je ne sais pas… Il reste huit matchs et la FA Cup. Il y a la Coupe du monde, et après on verra », a répondu Enzo Fernandez. Une déclaration qui relance toutes les rumeurs autour d’un possible transfert de l’international argentin lors du mercato d’été à venir. Sauf que le board de Chelsea n’aurait pas du tout apprécié la sortie médiatique de son capitaine de 25 ans, l’obligeant à préciser clairement ses intentions de façon publique.

Enzo Fernandez fait une longue lettre d’explication

D’après les informations de TyC Sports, Enzo Fernandez voudrait quitter Chelsea cet été. Après trois saisons passées à Stamford Bridge, le natif de San Martin n’est pas satisfait et souhaite regagner un top club européen pour gagner des trophées majeurs.

Mais selon les médias anglais, les dirigeants de Chelsea ne comptent pas le laisser partir et s’apprêtent même à lui offrir un nouveau bail qui ferait de lui l’un des joueurs les plus mieux payés dans les cinq grands championnats européens, à l’instar de Kylian Mbappé et Erling Haaland.

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Toutefois, avant d’ouvrir les négociations, la direction du club londonien aurait exigé des excuses publiques de la part de son numéro 8. Ce que Enzo Fernandez a fait dans une longue lettre aux fans publiée sur les réseaux sociaux.

« Les supporters de Chelsea…

J’ai beaucoup réfléchi à ma dernière interview, et honnêtement, je dois vous le dire du fond du cœur. Je suis désolé. Je suis désolé si mes paroles ont suscité chez certains d’entre vous un sentiment d’incertitude, de déception, voire de trahison. Cela me blesse profondément, car depuis mon arrivée, j’ai ressenti votre amour, votre passion et ce que ce club représente vraiment.

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Ce n’est pas qu’un simple club pour moi. C’est une responsabilité. C’est une fierté. C’est une famille. Pour être clair… je ne vais nulle part. Je suis là pour défendre ce maillot, pour tout donner, à chaque match. Dans les bons comme dans les mauvais moments, je suis avec vous.

Chelsea fans… 💙



I’ve been thinking a lot about my last interview, and honestly, I need to say this from my heart.



I’m sorry.



Sorry if my words made any of you feel uncertain, disappointed, or even betrayed. That hurts me, because since the moment I arrived, I’ve felt your… pic.twitter.com/155p3Ebdkc — Enzo 🇦🇷 (@Enzo8fan) March 19, 2026

Toujours. Je veux gagner ici. Je veux marquer l’histoire ici. Et je veux le faire avec vous. Merci de croire en moi, même quand je ne dis pas les mots justes. Je t’entends. Je te comprends. Et je te promets de tout te donner », écrit le compatriote de Lionel Messi.

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