Transfert-choc : Chelsea répond au PSG pour Enzo Fernandez !

Désireux de gagner des trophées majeurs en club, Enzo Fernandez serait ouvert à un départ cet été. Le PSG et le Real Madrid étant prêts à sortir le chéquier pour le recruter lors du prochain mercato. Mais les Blues n’ont pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier.

Mercato : Duel au sommet entre le PSG et le Real pour Enzo Fernandez

L’avenir d’Enzo Fernandez continue d’animer les discussions dans les différents états majors de plusieurs grands clubs européens. Éliminé en huitième de finale de la Champions League par le Paris SG avec Chelsea, mardi soir, le milieu de terrain argentin a livré un message ambigu sur sa situation personnelle à Londres, quelques instants après le coup de sifflet final du match contre le PSG.

« Mon avenir au club ? Je ne sais pas. Pour l’instant, je pense à Chelsea. On verra après la Coupe du Monde. Il ne me reste plus qu’à soutenir mes coéquipiers. Il reste encore huit matchs de Premier League et nous sommes toujours en lice en FA Cup. On peut renverser la situation », a confié Enzo Fernandez en zone mixte.

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2032, le compatriote de Lionel Messi n’est pas un intouchable à Stamford Bridge et des clubs comme le Paris SG et le Real Madrid seraient prêts à casser leur tirelire pour le signer cet été. Sauf que le board de Chelsea ne semble pas voir les choses de la même façon.

Une prolongation XXL dans les tuyaux pour Enzo Fernandez ?

Arrivé en janvier 2023 en provenance du Benfica Lisbonne contre un chèque de 121 millions d’euros, Enzo Fernandez est ouvert à l’idée d’un départ au Real Madrid, tout comme vers le Paris Saint-Germain ou encore le Bayern Munich. Toutefois, le Champion du Monde 2022 n’a pour l’instant fait aucune démarche pour réclamer son départ, signe qu’il pourrait très bien poursuivre son aventure à Londres.

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D’ailleurs, TEAMtalk rapporte ce jeudi que les Blues prépareraient un « contrat faramineux qui le placerait parmi les footballeurs les mieux payés d’Europe », au point de voir son salaire toucher des montants semblables à ceux d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé, soit plus de 460.000 euros par semaine. Le PSG est donc prévenu.

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