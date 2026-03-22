INFO PSG: Chelsea tranche pour le transfert d’Enzo Fernandez

Enzo Fernandez est régulièrement cité depuis des semaines comme l’une des priorités du PSG pour le prochain mercato estival. Mais Chelsea et son entraîneur Liam Rosenior ne comptent pas laisser partir leur milieu de terrain argentin.

Mercato : Le PSG surveille Enzo Fernandez

Pour le prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain a décidé de frapper fort pour renforcer le groupe de Luis Enrique. Le club de la capitale souhaite se renforcer en masse, à de nombreux postes. Si l’attaque et la défense font partie des priorités, Luis Campos veut aussi recruter au milieu de terrain. Le Champion d’Europe en titre, trop dépendant de Vitinha et Joao Neves, veut s’attacher les services d’un nouveau top joueur à ce poste.

Et dans l’esprit de Campos, le capitaine de Chelsea, Enzo Fernandez, possède le profil idéal pour le poste. Frustré par le manque de réussite des Blues en Premier League et en Champions League, l’international argentin pourrait réclamer un départ cet été, d’après Tycs Sports.

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Recruté pour 121 millions d’euros en janvier 2023, le Champion du Monde 2022 est lié au club londonien jusqu’en juin 2032. Pour sûr, en cas de transfert, la direction de Chelsea voudra forcément encaisser sa mise de départ. Cependant, cette piste est encore très loin d’être acquise pour le Paris Saint-Germain.

Rosenior refroidit le PSG pour Enzo Fernandez

Alors que les rumeurs s’emballent autour de l’avenir d’Enzo Fernandez, son entraîneur Liam Rosenior a envoyé un message réessayer clair au PSG et au Real Madrid, prêts à faire des folies pour le recruter cet été.

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« J’ai une relation très, très étroite avec Enzo et les autres joueurs. Depuis que je suis ici, aucun joueur de ce club n’a déclaré ne pas vouloir rester ici l’été prochain », a déclaré le coach des Blues en conférence de presse. Autrement dit, déloger le milieu central de 25 ans de Londres ne sera pas du tout une partie de plaisir pour n’importe quel prétendant. Nasser Al-Khelaïfi et le PSG sont donc prévenus.

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