Mercato OM : Accord annoncé pour le transfert de Greenwood !

Meilleur joueur de l’OM depuis son arrivée en Ligue 1 en juillet 2024, Mason Greenwood pourrait être en train de passer ses dernières semaines sur la Canebière. Explications.

Mercato OM : Mason Greenwood dit « oui » à la Juventus Turin

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 15 réalisations, Mason Greenwood a la cote sur le marché des transferts. En Espagne, l’Atlético Madrid est sur les rangs, tandis que plusieurs clubs anglais rêvent de rapatrier l’ancien attaquant de Manchester United. Mais ces derniers jours, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain ont également rejoint la course à la signature du numéro 10 marseillais.

Lisez aussi : ‎OM : Des nouvelles inquiétantes pour Greenwood !

En quête de renfort offensif pour la saison prochaine, Luis Enrique apprécie le profil de Greenwood et aurait donné son aval pour son transfert au PSG, selon le site Fichajes, qui ajoute que Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à mettre 80 millions d’euros sur la table des négociations. Mais aux dernières nouvelles, le chouchou du Vélodrome semble se diriger vers la Serie A.

À voir

INFO Mercato : Le PSG a trouvé mieux qu’Enzo Fernandez !

En effet, d’après renseignements du tabloïd britannique The Sun, Mason Greenwood aurait donné son accord à la Juventus Turin, en privé. Même s’il en faisait sa priorité, le natif de Bradford est conscient qu’il sera très difficile pour lui de revenir en Premier League. Pressenti à l’Atlético Madrid, le protégé de Habib Beye aurait donc donné son accord pour rejoindre la Vieille Dame.

Lisez aussi : Coup de tonnerre à l’OM: Mason Greenwood au PSG pour 80M€ ?

Damien Comoli, directeur sportif de la Juve, qui a un oeil avisé sur la Ligue 1, souhaite profiter de ses excellentes relations avec les dirigeants marseillais pour négocier l’arrivée de Mason Greenwood. En cas de confirmation, cette opération pourrait faciliter le transfert de Jonathan David de Turin à Marseille. Affaire à suivre…

Lire la suite sur l’OM

‎Mercato OM : Ça se confirme pour Greenwood à l’Atletico

À voir

OL : Deux attaquants de Lyon souffrants, la trêve tombe bien

Mercato OM : Greenwood envoie un message fort à la direction

Mercato OM : Deux offres XXL tombent pour Mason Greenwood