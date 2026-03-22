Coup de tonnerre à l’OM: Mason Greenwood au PSG pour 80M€ ?

Soucieux de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival, le PSG s’intéresserait à Mason Grenwood, la star anglaise de l’OM. Explications.

Mercato OM : Le PSG fonce sur Mason Greenwood

Alors que le Paris Saint-Germain cherche à renforcer son secteur offensif pour la saison prochaine, une piste surprenante mène directement à l’Olympique de Marseille. Étincelant sous les couleurs de l’OM depuis son arrivée à l’été 2024, Mason Greenwood serait sur les tablettes des dirigeants parisiens pour un transfert étonnant.

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Auteur de 25 buts et 8 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Manchester United semble toucher les limites du projet actuel du club olympien. Désireux de passer un cap dans sa carrière, Mason Greenwood ne dirait pas non à une signature dans un top club européen l’été prochain.

Annoncé à l’Atlético Madrid depuis plusieurs mois, le numéro 10 de l’OM pourrait faire l’objet d’une offre d’envergure de la part du Paris Saint-Germain, un club capable de lui faire gagner des titres majeurs. De son côté, l’OM pourrait encaisser un gros chèque dans cette affaire.

Luis Enrique a validé le profil de Mason Greenwood

En effet, selon les informations du site Fichajes, Luis Enrique aurait validé le profil technique de Mason Greenwood pour pallier le manque de concurrence réelle et les absences répétées de ses attaquants en raison de pépins physiques récurrents. L’entraîneur du Paris SG apprécie la polyvalence et le sang-froid du joueur de 24 ans devant le but.

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Pour convaincre l’éternel rival marseillais, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à mettre un chèque de 80 millions d’euros sur la table des négociations. En cas d’accord, cette opération mettrait un terme à une décennie de non-agression sur le marché des transferts entre les deux clubs.

Si le passif de Greenwood et la rivalité historique feraient couler beaucoup d’encre chez les supporters des deux camps, l’apport sportif du natif de Bradford au Parc des Princes semble faire l’unanimité au sein de la direction des Rouge et Bleu. Affaire à suivre…

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