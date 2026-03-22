‎Mercato OM : Ça se confirme pour Greenwood à l’Atletico

‎L’OM pourrait vivre un mercato estival mouvementé. Mason Greenwood, son joyau offensif, est fortement pressenti pour rejoindre l’Atletico de Madrid.

‎Mercato OM : Greenwood, un départ qui pourrait changer la donne à Marseille

‎L’OM, actuellement troisième de Ligue 1, voit son avenir chamboulé par la perspective de perdre son meilleur joueur. « De Marseille, on me dit qu’il y a une réelle possibilité que Greenwood rejoigne l’Atlético de Madrid », a confié Gonzalo Alvarez sur El bar de Sique Rodríguez. Une annonce qui fait l’effet d’un électrochoc : Greenwood n’est pas seulement un buteur, il est l’épicentre offensif de l’équipe.

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‎Si cette transaction se confirme, le club devra réagir rapidement pour compenser un départ qui pourrait peser lourd. Avec 25 buts et huit passes décisives cette saison, l’Anglais a porté l’attaque phocéenne à bout de bras, et son départ laisserait un vide difficile à combler. Marseille se retrouve donc face à un double défi : sécuriser sa place européenne tout en préparant l’après-Greenwood.

‎Une opportunité rêvée pour Greenwood

‎Pour l’attaquant anglais, le retour en Espagne représente un scénario séduisant. Habitué à Madrid et entouré d’amis dans la capitale espagnole, Greenwood voit dans ce transfert l’occasion de donner un coup de boost à sa carrière dans un championnat qu’il connaît déjà. « Il a vécu à Madrid il y a deux ans. Il est ravi. Il adore Madrid. Il s’y est fait de bons amis », ajoute Alvarez.

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‎L’Atletico de Madrid bénéficierait d’un joueur mature, capable de dynamiter n’importe quelle défense. Pour l’Olympique de Marseille, il ne restera plus qu’à transformer cette perte en opportunité stratégique : redéfinir le rôle de ses autres attaquants et renforcer son effectif pour conserver sa compétitivité en Ligue 1.

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