‎OM : Des nouvelles inquiétantes pour Greenwood !

‎Mason Greenwood a laissé l’OM dans l’incertitude, touché dès les premières minutes face au LOSC. Entre douleur persistante et crainte d’une blessure plus grave, le club phocéen retient son souffle.

‎OM-LOSC : Un choc qui change tout pour Greenwood et Marseille

‎Le Vélodrome n’a pas seulement assisté à une défaite frustrante de l’OM face au LOSC. Il a surtout vu Mason Greenwood quitter prématurément ses partenaires, victime d’un contact d’une rare intensité dès la 18e minute. Un coup d’arrêt brutal pour l’attaquant anglais, véritable dynamiteur de l’animation offensive marseillaise.

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‎Sur le banc, l’inquiétude s’est rapidement installée. L’impact, jugé particulièrement violent, a immédiatement alerté le staff médical. Et sur le terrain, l’absence du numéro phare s’est fait ressentir, tant son influence dans le jeu marseillais est devenue centrale cette saison.

‎Beye tire la sonnette d’alarme

‎En conférence de presse, Habib Beye n’a pas masqué son inquiétude. « Il va passer des examens demain, parce qu’il y a eu un choc très violent », a-t-il confié, avant d’ajouter : « Même si cela ressemble à une béquille, dans ce type de choc, il peut y avoir une lésion musculaire ». ‎Le technicien marseillais insiste également sur la douleur ressentie par son joueur.

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« Il a une très grosse douleur », regrette-t-il. Des mots lourds de sens qui traduisent la crainte d’une indisponibilité prolongée, à un moment charnière de la saison. ‎Au-delà de la blessure, l’entraîneur olympien s’interroge sur la gestion de l’action. « Quand on revoit la faute, c’est la violence de l’impact qui m’interpelle », a-t-il expliqué, évoquant même un « double impact » particulièrement dangereux.

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‎Plus incisif encore, il déplore une décision arbitrale jugée trop clémente : « À un moment donné, cela doit être sanctionné. Si ce n’est qu’un carton jaune, on peut voir ce type de situation se reproduire. » Une sortie qui traduit une frustration palpable. ‎Sportivement, la perte de Greenwood pourrait peser très lourd. « C’est un coup dur », reconnaît Beye, lucide.

« C’est un joueur très important pour nous, dans le jeu et dans les statistiques», a-t-il dit. Avant de conclure avec amertume : « Aujourd’hui, on perd un joueur important, alors que l’adversaire n’en perd pas. » À Marseille, l’inquiétude grandit. Et avec elle, la peur de voir s’éloigner certains objectifs majeurs.

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