ASSE : Surprise, un flop de KSV rebondit en sélection

En manque de temps de jeu depuis son arrivée à l’ASSE, une recrue estivale retrouve la sélection de son pays natal, lors de la présente trêve internationale.

ASSE : Strahinja Stojkovic annoncé comme un prodige !

L’ASSE, dans son communiqué annonçant le transfert officiel de Strahinja Stojkovic de l’Etoile Rouge de Belgrade (Serbie), avait souligné qu’il est prêt pour jouer en Ligue 2 : « Le latéral droit puissant rejoint l’effectif professionnel d’Eirik Horneland où il retrouvera Ebenezer Annan, arrivé, lui aussi de Belgrade ».

L’entraîneur d’alors de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland, avait validé le profil du défenseur de 18 ans, tout en lui tressant des lauriers.

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« C’est un jeune joueur avec un gros potentiel et un physique impressionnant. Il est déjà affûté. C’est un latéral capable d’apporter offensivement tout en assurant ses arrières. Malgré son jeune âge, il a déjà évolué avec l’équipe première et il va poursuivre son développement avec nous », avait-il déclaré.

Seulement 22 minutes en Ligue 2 pour Stojkovic, le flop de KSV !

Plus de 7 mois après sa signature à l’ASSE, Strahinja Stojkovic n’a joué qu’un bout de match de 22 minutes en Ligue 2 et un autre de 45 minutes en coupe de France. Selon Transfermarkt, il a pourtant été recruté à 2,8 millions d’euros, le 8 août 2025.

En effet, l’international U19 serbe (10 sélections) a plutôt joué avec l’équipe stéphanoise, engagée en National 3. Il a été titulaire à 11 reprises en 12 matchs disputés avec cette catégorie.

Le défenseur serbe convoqué en sélection U19

Grâce à sa régularité et ses prestations remarquables au sein de la Réserve de l’AS Saint-Etienne, Strahinja Stojkovic est sélectionné avec son pays natal, lors de la présente trêve internationale.

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Il disputera le « Tour Élite » de l’Euro U19, en vue de la qualification à l’Euro 2026 de cette catégorie. La Serbie affrontera Angleterre (25 mars), le Portugal (28 mars) et la Pologne (31 mars).

ASSE : Strahinja Stojkovic, un pari pour le futur ?

Présenté comme une erreur de casting de KSV, d’abord dans l’équipe d’Eirik Horneland, puis maintenant dans celle de Philippe Montanier, le natif de Belgrade semble, finalement, un pari pour le futur.

Il pourrait saisir l’opportunité du prochain Euro, si la Serbie se qualifie, pour toquer à nouveau à la porte de l’équipe professionnelle de l’ASSE.

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