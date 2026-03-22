ASSE : Montanier lâche une révélation sur Stassin !

Lucas Stassin, revenu au premier plan à l’ASSE au moment le plus stratégique de la saison, s’impose à nouveau comme l’atout offensif majeur des Verts. En coulisses, Philippe Montanier a dévoilé un échange révélateur qui en dit long sur l’état d’esprit retrouvé de son attaquant.

‎ASSE : Stassin, la renaissance au meilleur moment

‎Il y a quelques mois encore, le doute enveloppait le jeu de Lucas Stassin. Moins incisif, parfois maladroit, l’attaquant belge semblait à contretemps dans une équipe stéphanoise en quête de certitudes. Mais face au FC Annecy, comme ces dernières semaines, il a encore été éclatant : un but, une passe décisive et une influence permanente dans les trente derniers mètres. Une performance pleine, symbole d’un joueur qui a retrouvé ses repères.

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‎Au-delà des chiffres, c’est l’attitude qui interpelle. Plus mobile, plus inspiré dans ses déplacements, Stassin dégage désormais une confiance contagieuse. Avec 8 réalisations et un total de 15 actions décisives toutes compétitions confondues, il revient à des standards dignes de ses ambitions. Un timing idéal alors que la saison entre dans sa phase décisive.

‎Une connexion retrouvée avec Cardona

‎Le renouveau de Lucas Stassin ne s’explique pas uniquement par une amélioration individuelle. Sa complicité avec Irvin Cardona s’est nettement intensifiée, offrant à l’AS Saint-Etienne une animation offensive plus fluide et imprévisible. Les deux hommes se trouvent instinctivement, alternant appels et remises avec une précision retrouvée.

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‎Cette alchimie se traduit directement sur le terrain. Les enchaînements sont plus rapides, les espaces mieux exploités. Résultat : Saint-Étienne retrouve une efficacité offensive qui lui faisait défaut. Stassin, libéré, devient alors un point d’ancrage autant qu’un détonateur dans le jeu stéphanois.

‎Montanier dévoile une discussion clé

‎Après la démonstration face à Annecy, Philippe Montanier a levé le voile sur un échange marquant avec son joueur, révélateur de son nouvel état d’esprit : ‎« Lucas Stassin retrouve de la confiance. La sélection l’a boosté. Je lui ai posé la question de savoir s’il voulait se préserver. Il m’a répondu qu’il voulait être sur le terrain et faire un grand match. Le meilleur moyen d’honorer une sélection, c’est d’être performant en club. Il l’a été. »

‎Des propos forts qui traduisent une détermination sans équivoque. Loin de gérer ses efforts, Stassin a choisi de répondre présent, en assumant pleinement son rôle. Sa récente convocation avec la Belgique agit comme un déclic psychologique, ce qui valide ses efforts et nourrit ses ambitions. ‎Dans cette dynamique, l’ASSE peut nourrir de réelles ambitions.

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