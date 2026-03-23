ASSE : Trêve et sprint final, Montanier annonce la couleur

L’entraineur de l’ASSE a fait connaitre son plan de préparation pendant la trêve internationale, en vue du sprint final de la saison. Il privilégie le repos et la récupération.

L’ASSE reste invaincue avec Montanier en 6 matchs

L’ASSE est arrivée à la dernière trêve internationale de la saison en boulet de canon. Elle a rendu la monnaie de sa pièce au FC Annecy. Battus (4-0) lors du match aller au Parc des Sports, fin octobre 2025, les Stéphanois ont pris leur revanche au stade Geoffroy-Guichard. Ils ont corrigé les Anneciens sur le même score, samedi, en clôture de la 28e journée de Ligue 2.

L’équipe de Philippe Montanier part donc à la trêve internationale en restant invaincue, soit sur une série de 5 victoires et un nul. Elle est deuxième au classement, avec 4 points de retard sur le leader, l’ESTAC, avant d’aborder la dernière ligne droite de la saison en avril.

Priorité à la récupération pendant la trêve internationale

Pendant cette trêve, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a décidé de reposer ses joueurs, car ils ont besoin de récupération après la superbe série qu’ils viennent de boucler. Il n’y aura donc pas de matchs amicaux pour les Verts pendant les deux semaines.

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« Il n’y aura ni stage ni matchs amicaux, pas d’opposition contre l’équipe réserve. Il y aura surtout de la récupération, on va laisser quelques jours pour que chacun retrouve sa famille », a-t-il indiqué, après la large victoire contre Annecy.

Le technicien français a ensuite justifié sa décision : « On arrive à un moment où la saison commence à peser. C’est le bon moment pour se ressourcer mentalement et physiquement. Le but, c’est surtout de bien se ressourcer physiquement et mentalement ».

Saint-Etienne se donne plusieurs jours de repos avant d’entamer le sprint final

Combien de jours de repos auront les Stéphanois avant de retrouver la pelouse du Centre Sportif Robert Herbin ? « Ils auront plusieurs jours », a répondu Philippe Montanier, avant de souligner un détail important de son programme :

« On fait des programmations par rapport à la récupération et au rythme. […]. Ce qui est important aussi, c’est qu’ils puissent s’organiser, notamment les joueurs étrangers. J’ai été expatrié pendant ma carrière aussi et je sais que la famille, ça manque beaucoup ».

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L’ASSE entamera le sprint final du championnat contre l’AS Nancy en Lorraine, le 4 avril. Elle affrontera ensuite, l’USL Dunkerque, le SC Bastia, l’ES Troyes AC, Rodez AF et Amiens SC dans le sprint finale du championnat.

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