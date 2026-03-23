ASSE : Un nouveau maire à Saint-Etienne, KSV mal barré ?

La ville de Saint-Etienne a un nouveau maire depuis dimanche et il est un supporter de l’ASSE. Cependant, il est opposé à un ambitieux projet de KSV.

ASSE : Régis Juanico, supporter des Verts et très attaché au club

Régis Juanico est le nouveau maire de Saint-Etienne. Il a succédé à Gaël Perdriau, en remportant le second tour de l’élection avec 44,13 % des suffrages. Son élection est une bonne nouvelle pour l’ASSE dont il est un fervent supporter.

Comme le rappelle Peuple-Vert, il avait pris une position claire contre la gestion de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les dernières saisons avant leur départ.

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« Régis Juanico n’a jamais caché son attachement au club ni ses inquiétudes passées sur sa gestion. En 2023, alors que l’AS Saint-Etienne traversait une crise sportive et institutionnelle profonde, il dénonçait une direction défaillante et une absence de cap », indique le média spécialisé.

Le nouveau maire veut voir Saint-Etienne en Ligue 1

Avec l’arrivée de Kilmer Sports Ventures aux commandes du club stéphanois en juin 2024, l’ancien député de la Loire devrait être plus tranquille, vu le projet porté par le groupe canadien.

D’ailleurs, il a envoyé un premier message pour le club si cher, dès son élection. Il souhaite le retour des Verts en Ligue 1 à l’issue de la saison actuelle, en mai prochain !

Juanico opposé à la vente de Geoffroy-Guichard

Toutefois, il pourrait avoir un point de discorde entre le nouveau maire et les ambitions de KSV, concernant Geoffroy-Guichard ! Alors que la Direction actuelle de l’ASSE envisage d’être propriétaire du mythique stade, l’élu est opposé fermement au projet.

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Son attachement au club stéphanois est certes historique, mais il est contre la cession de Geoffroy-Guichard. « Régis Juanico arrive donc dans un environnement moins conflictuel, mais avec des attentes toujours fortes autour du rôle de l’ASSE pour la ville. […]. Mais sur la question du stade, il s’est clairement opposé à une vente de l’enceinte », fait savoir la source.

Alors qu’Ivan Gazidis, patron de KSV, rêve d’un propre stade pour les Verts, à l’image des grands clubs européens, il devra composer avec la municipalité de Saint-Etienne, propriétaire de l’infrastructure sportive.

« En conservant la propriété municipale, la ville maintient un levier stratégique, mais impose aussi un cadre. Cela suppose un dialogue constant entre les deux parties pour optimiser l’utilisation de l’équipement », indiqué P-V.

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