FC Nantes : Une terrible nouvelle tombe pour Kita

Le FC Nantes a encore chuté. La descente en Ligue 2 semble désormais inévitable.

FC Nantes : la relégation est tout proche

Waldemar Kita ne s’attendait pas à cette situation catastrophique cette saison. Au début de cette campagne, le patron du FC Nantes a fat venir Luis Castro pour permettre au club de retrouver sa gloire d’antan. Mais le technicien portugais n’a pas comblé les attentes. Les Jaune et Vert ont perdu complètement la gnaque et ont lâché beaucoup de points. Il a été viré.

Pour changer la situation, les Kita ont appelé Ahmed Kantari. Ce dernier n’a pas été à la hauteur des attentes. Le FC Nantes est maintenant aux abois. Il a aussi été limogé. Vahid Halilhodžić a posé ses valises à Nantes pour relever la maison Jaune qui tombe. Il est en mission commando puisque la relégation est presque inévitable. Et pour sa première sur le banc nantais, c’est échec face au RC Strasbourg.

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La situation du FC Nantes devient donc alarmante. À mesure que la fin du championnat approche, les chances de maintien s’évaporent au point de frôler l’impossible statistique. Le modèle prédictif d’Opta est sans appel : les Canaris ne conservent plus que 0,99 % de probabilité de rester directement en Ligue 1. Ce chiffre illustre parfaitement la profondeur du gouffre.

Les espoirs de secours s’effondrent. Accrocher une place de barragiste ne relève désormais que d’une probabilité de 8,1 %. En d’autres termes, seul un miracle éviterait une relégation. Inverser la tendance exigera un exploit historique. Sans une réaction immédiate, le FC Nantes semble avoir déjà franchi les portes de la Ligue 2.

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