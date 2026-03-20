FLASH : Vahid Halilhodzic frappe déjà très fort au FC Nantes

Le nouveau coach du FC Nantes, Vahid Halilhodzic ne badine pendant ce sprint final. Pour sauver le club, l’entraîneur nantais réduit son effectif professionnel dès cette semaine.

FC Nantes : Vahid Halilhodzic est chaud pour le maintien du FCN

Le nouvel entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic veut rafler des points. Les Canaris foncent tout droit vers la descente en Ligue 2. Les Kita ont dû appeler cet ancien de la maison pour relancer l’équipe. Ni Luis Castro ni Ahmed Kantari n’ont réussi à redonner au FCN la gloire d’antan.

Pour réussir le maintien, il faut opérer certains changements. Pour son premier match contre le RC Strasbourg en Ligue 1, Vahid Halilhodzic va se passer de certains cadres. Selon Ouest-France, il souhaite désormais travailler avec vingt joueurs de champ et trois gardiens. Sur les trente éléments que compte initialement l’effectif, plusieurs ont donc été écartés.

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Trois joueurs ont déjà rejoint l’équipe de National 3. Stéphane Ziani, l’entraîneur de la réserve du FC Nantes, a ainsi accueilli Mathieu Acapandié, Uros Radakovic et Abakar Sylla. Ce dernier, prêté par Strasbourg, n’était de toute façon pas qualifié pour le prochain match. Cette mise à l’écart est-elle définitive ? Le coach Vahid devrait apporter des précisions plus tard.

L’entraînement de ce vendredi matin a confirmé la nouvelle organisation. Les trois joueurs envoyés en réserve étaient absents. En parallèle, le groupe doit composer avec des blessures. Francis Coquelin, Fabien Centonze et Bahmed Deuff sont restés aux soins.

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